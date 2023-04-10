إليك أفضل تمارين انقاص الوزن في رمضان

ما هي أفضل تمارين لانقاص الوزن في رمضان؟ وما هي فوائدها؟ وما هو أفضل وقت لممارسة هذه التمارين؟ تابع المقال الآتي للتعرف على إجابة كافة هذه الأسئلة.

أفضل تمارين لانقاص الوزن في رمضان

تتوفر هناك مجموعة متنوعة من التمارين التي بإمكانك ممارستها خلال شهر رمضان أثناء الصيام لمساعدتك على انقاص الوزن، فيما يلي أبرز هذه التمارين: [1]

تمارين الكارديو

تقسم تمارين الكارديو التي بإمكانك القيام بها خلال شهر رمضان إلى قسمين كالآتي:

تمارين الكارديو عالية الكثافة، تعد هذه التمارين الخيار الأمثل لآولئك الراغبين الوصول إلى الوزن المثالي خلال رمضان، بإمكانك البدء بتمارين سريعة لمدة 10 إلى 30 ثانية، متبوعة بمدة 40 إلى 120 ثانية على جهاز المشي أو الدراج أو ما إلى ذلك.

تمارين الكارديو منخفضة الكثافة، تعد هذه التمارين خياراً جيداً للراغبين بخسارة الوزن خلال رمضان، تناسب هذه التمارين كل من النساء والرجال، من الأمثلة عليها: السباحة أو ركوب الدراجة أو المشي.

المشي

هل يمكنني خسارة الوزن في رمضان دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة؟ بالتأكيد، بإمكانك ذلك عن طريق اتباع روتين يومي للمشي بحيث لا تقل عدد خطواتك عن 10000 خطوة يومياً. بإمكانك استخدام أحد تطبيقات المشي لتسهيل حساب عدد الخطوات.

تمارين البلانك

مع الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان قد تلاحظ بأن منطقة البطن لديك بدأت بالبروز، وهنا تبرز أهمية ممارسة تمارين البلانك، تساعد هذه التمارين على شد عضلات منطقة البطن وتعزيز مرونة الجسم والعضلات.

تجدر الإشارة إلى أهمية عدم البدء بروتين تمرين جديد خلال فترة رمضان، يمكن للتمارين المكثفة أثناء الصيام أن تؤدي إلى انخفاض قوة وكتلة العضلات، وعليه ينصح المتخصصون وخبراء الرياضة بضرورة الاكتفاء بالتمارين متوسطة الكثافة خلال الشهر الكريم.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية في رمضان

أشارت العديد من الدراسات إلى أن فوائد ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لا يقتصر على انقاص الوزن فحسب إنما يساعد على تعزيز الصحة العام للجسم والعقل، فيما يلي أبرز فوائد ممارسة الرياضة: [2]

الحفاظ على أداء الدماغ وتحسين الوظيفة المعرفية.

الحد من التعب والخمول، مما يسمح لك بممارسة الأنشطة اليومية بشكل أفضل.

الحفاظ على الكتلة العضلية وزيادة القدرة على التحمل.

منع وإدارة الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وما إلى ذلك.

الحد من المضاعفات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي.

تحسين المزاج والتقليل من التوتر والقلق.

أفضل وقت لممارسة تمارين انقاص الوزن في رمضان

يجمع المتخصصون وخبراء الرياضة على أن أفضل وقت لممارسة تمارين انقاص الوزن في رمضان يكون قبل الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف، وذلك لقيام الجسم اللجوء إلى الدهون المخزنة كمصدر للطاقة. بممارستك للتمارين الرياضية قبل الإفطار ستتمكن من الانتهاء من النشاط الرياضي قرب وقت الإفطار، وبذلك ستتمكن من تعويض جسمك بالسوائل والأملاح والطاقة المفقودة خلال ممارسة التمارين. [3]

نصائح عند ممارسة الرياضة في رمضان

حتى تتمكن من ممارسة الرياضة بأمان خلال الشهر الكريم هناك مجموعة من النصائح والإرشادات عليك أخذها بعين الاعتبار، فيما يلي أبرزها:[3]

لا ينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة دون استشارة الطبيب.

يجب ألا تزيد عدد ساعات ممارسة الرياضة عن ساعة واحدة قبل الإفطار.

يفضل ممارسة التمارين الرياضية في مكان داخلي ومكيف.

اشرب كمية كافية من السوائل في الفترة الممتدة بين السحور والإفطار للتقليل من فرصة الإصابة بالجفاف.

توقف عن ممارسة الرياضة في حال الشعور بأي أعراض تستدعي ذلك، على سبيل المثال: الغثيان أو الدوار أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

لممارسة الرياضة في رمضان فوائد مختلفة لا تقتصر على انقاص الوزن فحسب. عليك الحرص دائماً على اختيار الوقت الأنسب لك ولحالتك الصحية، تجدر الإشارة إلى أهمية الامتناع عن التمارين الرياضية في رمضان في حال إشارة الطبيب إلى ذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إليك 10 خطوات تُساعدك على إنقاص وزنك ليس من ضمنهم "التجويع"

أعشاب طبيعية تفيد في انقاص الوزن الزائد بسرعة وسهولة