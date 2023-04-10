كشفت دراسة جديدة أن الخروج في الهواء الطلق أثناء النهار قد يؤدي إلى النوم بسهولة أكبر أثناء الليل، حيث وجد الباحثون علاقة بين التعرض لضوء الصباح والتغيرات في أنماط النوم. وفي حين وجدت الدراسة أن عدد ساعات النوم التي تم قطعها خلال الصيف والخريف والشتاء والربيع كانت متشابهة، في أشهر الشتاء، كان المشاركون في البحث ينامون في وقت متأخر من المساء ويستيقظون في وقت لاحق في الصباح.

وتماشياً مع الأبحاث السابقة، يعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة الجديدة أن التعرض الأقل للضوء أثناء النهار يمكن أن يكون مسئولاً عن التحولات في ساعتنا الجسدية، مما يعني أننا أقل استعدادًا للنوم عندما يحين الليل.

وقال عالم الأحياء هوراسيو دي لا إجليسيا من جامعة واشنطن (UW) في سياتل: "أجسامنا ساعة بيولوجية طبيعية تخبرنا متى ننام ليلًا وإذا لم تحصل على قدر كافٍ من التعرض للضوء أثناء النهار عندما تكون الشمس ساطعة فإن ذلك يؤخر ساعتك البيولوجية ويؤخر النوم ليلاً."

تضمنت الدراسة 507 طلاب جامعيين من جامعة واشنطن ، حيث تم جمع البيانات بين عامي 2015 و 2018 من خلال شاشات يرتدوها حول المعصم قاس المراقبون كلاً من نشاط النوم وتعرض المشاركين للضوء.

خلال فصل الشتاء، ذهب الطلاب إلى الفراش بعد 35 دقيقة في المتوسط واستيقظوا بعد 27 دقيقة في المتوسط من الصيف.

يقترح الباحثون أن التعرض للضوء له تأثيرات مختلفة على الساعة البيولوجية في أوقات مختلفة من اليوم من المرجح أن يتسبب الضوء أثناء النهار في نومك مبكرًا ، بينما الضوء في الليل - ربما من مصادر اصطناعية - سوف يؤخر هذا التوقيت، مما يعني أن جسمك لن ينام حتى وقت لاحق.

كشف تحليل البيانات أن كل ساعة من التعرض للضوء أثناء النهار ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم ، تحول المراحل اليومية للطلاب للنوم مبكرا بحوالي 30 دقيقة.

تظهر هذه الدراسة الجديدة أن التعرض للضوء أثناء النهار والليل له تأثير أيضًا ، حيث يلعب الضوء الاصطناعي دورًا منذ اختراع المصباح الكهربائي لم تعد أنشطتنا مقيدة بساعات النهار كما كانت من قبل.

ونصح الباحثون بالخروج - حتى لبعض الوقت وخاصة في الصباح - للحصول على هذا الضوء الطبيعي وفي المساء ، يجب أن نقلل من وقت الشاشة والإضاءة الاصطناعية لمساعدتنا على النوم.

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