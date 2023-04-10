أظهرت دراسة جديدة، أن الإكثار من تناول الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المبيض، وفقًا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 197000 شخص في المملكة المتحدة، أكثر من نصفهم من النساء. علاقة الأطعمة فائقة المعالجة والسرطان

ووجدت الدراسة أن كمية الأطعمة فائقة المعالجة أو الوجبات السريعة التي استهلكها الأشخاص في الدراسة تراوحت بين 9.1% إلى 41.4% من نظامهم الغذائي، وكلما زادت نسبة استهلاك تلك الأطعمة، كلما زاد نسبة الإصابة بالسرطان.

وتناول تلك الأطعمة الوجبات السريعة يزيد من نسبة إصابة النساء بسرطان المبيض، كما أن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة، المجهزة، الحساء الجاهز والصلصات والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى النقانق والنقانق والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية والبسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر والكعك والحلويات والكعك والآيس كريم.

وقالت ماريون نستله، أستاذة التغذية ودراسات الغذاء والصحة العامة في جامعة نيويورك، ماريون نستله، إن هناك مئات الدراسات حرفيًا التي تربط الأطعمة فائقة المعالجة بالسمنة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الإجمالية.

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

التحليل والتعليب والبسترة والتخمير وإعادة التشكيل، هي كلها أشكال من معالجة الطعام، والنتائج النهائية غالبا ما تكون لذيذة، حيث يتم تغييرها لدرجة كبيرة، وتحويلها كيميائيا باستخدام طرق ومكونات غير شائعة الاستخدام عند الطهي في المنزل، ويمكن أن تتسبّب تلك الأطعمة بأمراض القلب والوفاة المبكرة لدى كلّ من الرجال والنساء.

فحصت دراسة أجريت عام 2022، الأنظمة الغذائية لأكثر من 200000 رجل وامرأة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 28 عامًا، ووجدت صلة بين الأطعمة فائقة المعالجة والإصابة بسرطان القولون.

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