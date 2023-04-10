شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تعزز مناعتك وتقوى صحتك مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الجو والاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا من المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من أن جهاز المناعة لديك قادر على محاربة فيروسات الجهاز التنفسي التي تنتشر بشكل كبير ، وحسب ما ذكره موقع healthmatters فأن هناك بعض العادات الصحية التي تقوى المناعة وهى:





-الحصول على قسط كاف من النومعندما يتم تنشيط نظام الجسم بالكامل تعتبر دورة نوم حركة العين السريعة مهمة بشكل خاص. مثال على ذلك: الأشخاص المصابون بانقطاع النفس النومي - وهو اضطراب تستيقظ فيه قبل دورة حركة العين السريعة لديهم معدلات أعلى من مشاكل الذاكرة واضطرابات المزاج وأمراض القلب وربما السرطان .

التزم بوقت ثابت للنوم والاستيقاظ كل يوم ، بهدف النوم من ست إلى ثماني ساعات وتجنب تناول الكحوليات ووقت الشاشات قبل النوم لأنها يمكن أن تعطل النوم الضوء الأزرق يجعل الدماغ يعتقد أنه نهار ويمكن أن يجعل من الصعب النوم.





-السيطرة على التوترهرمون التوتر يثبط جهاز المناعة ويعطل أجزاء أخرى من نمط حياتك ، مثل طريقة تناول الطعام من المرجح أن تتناول الأطعمة غير الصحية عند الإجهاد وكيف تنام يمكن أن يتأثر نومك سلبًا بالقلق والأفكار المتسارعة الناتجة عن الإجهاد.

اختر نشاطًا يحد من التوتر مثل التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو المشي ، وخصص وقتًا للقيام بذلك كل يوم ، حتى لو كان ذلك لمدة 10 إلى 30 دقيقة فقط.





-اتمرن بانتظامتم ربط التمارين الهوائية بجهاز مناعي أكثر فعالية ، ناهيك عن أنها تقلل التوتر وتخفيف الاكتئاب ، حيث يمرض الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية أقل كثيرًا من الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.





-الإقلاع عن التدخينبصرف النظر عن حقيقة أن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة من السرطان لدى الرجال والنساء فإن المصابين بأمراض الرئة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا.