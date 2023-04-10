ماذا يعني الألم الحاد المفاجىء في الأذن؟

بيروت - نادين محمد - يعد الألم الحاد المفاجيء في الأذنصحة إحساس شائع يمكن أن يعاني منه كل من البالغين والأطفال. يمكن أن تسببه العديد من العوامل ، بما في ذلك الالتهابات وتراكم شمع الأذن.

يمكن أن يكون ألم الأذن حادًا أو كآلام نابضة خفيفة. قد يسبب أيضًا إحساسًا بالحرقان أو الشعور بأن الضغط يتراكم في الأذن.

ويمكن أيضاً أن يؤثر ألم الأذن على إحدى الأذنين أو كلتيهما. قد يأتي ألمك ويختفي بسرعة أو يكون مستمرًا. ويمكن أن يحدث فجأة أو ببطء مع مرور الوقت.

تعتمد الطريقة التي يشعر بها ألم أذنك عادة على سببها الجذري و يمكن أن تساعدك معرفة سبب الألم العشوائي الحاد في الأذن في تحديد كيفية علاجه بنفسك في المنزل أو إذا كنت بحاجة إلى معالجته من قبل طبيب.

1. الألم الحاد المفاجيء في الأذن وعدوى الجيوب الأنفية

غالبًا ما تسبب التهابات الجيوب الأنفية إحساسًا بألم حاد في الأذن. تحدث التهابات الجيوب الأنفية عندما تلتهب الجيوب الأنفية وتتورم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم المخاط ، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس من خلال الأنف. عادة ما تسبب نزلات البرد هذه الالتهابات.

تشمل الأعراض الأخرى لعدوى الجيوب الأنفية ، بالإضافة إلى آلام الأذن ، ما يلي:

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وجع الأسنان

صداع

سعال

حمى

تعب

رائحة الفم الكريهة

2. تراكم شمع الأذن

تم تصميم الأذنين لتصريف وإزالة شمع الأذن بشكل طبيعي من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، يحاول العديد من الأشخاص إزالة شمع الأذن باستخدام مسحات قطنية ، والتي يمكن أن تدفع شمع الأذن بعيدًا في الأذن. يمكن أن يسبب هذا ألمًا حادًا في الأذن وتلفًا لطبلة الأذن والسمع.

جربي إزالة تراكم شمع الأذن باستخدام قطرات الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية ويمكن أن تساعد قطرات الأذن التي تصرف بدون وصفة طبية في تليين شمع الأذن .

في الحالات الشديدة ، قد تحتاجين إلى زيارة طبيب الأذن ، والذي يمكنه إزالة شمع الأذن بأمان دون الإضرار بطبلة الأذن.

3. التهاب الأذن

الصورة من موقع freepik

يعد التهاب الأذن هو عدوى تصيب الأذن الداخلية أو الخارجية فقد تتأثر قناة استاكيوس بالتهابات الأذن الداخلية وهو الأنبوب الذي يربط الأذن الوسطى بالحلق العلوي والتجويف الأنفي .

يمكن أن يسبب كلا النوعين من التهاب الأذن ألمًا حادًا في الأذن. تشمل الأعراض الأخرى التي قد تواجهها إذا كنت مصابًا بالتهاب الأذن ما يلي:

صعوبة في السمع من الأذن المصابة

الشعور بامتلاء أو ضغط في الأذن

تهيج أو حكة في الأذن وحولها

خروج إفرازات من الأذن

حمى

نقص الطاقة

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4. الألم الحاد المفاجيء في أذن السباح

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تُعد أذن السباح عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية. يحدث عندما يحبس الماء في الأذن ويؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة التي تسبب ألم الأذن. يُعرف باسم أذن السباح لأنه يؤثر بشكل عام على الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في المسبح .

قد يتسبب هذا النوع من عدوى الأذن أيضًا في احمرار الأذن ، وتصريف السوائل ، وكتم السمع. عادة ما يتم علاجه باستخدام الأدوية التي تقلل من الأعراض. يمكن لبعض الأدوية أن تدمر البكتيريا أو الفطريات التي تسبب أعراضك.

5.الألم الحاد المفاجيء في الأذن ودخول جسم غريب

أي جسم غريب عالق في قناة الأذن مثل قطعة قطن يمكن أن يسبب ألمًا حادًا أو خفيفًا في الأذن. تع دالأجسام الغريبة في الأذن قد تسبب أيضًا أعراضًا بما في ذلك التصريف أو العدوى أو فقدان السمع.

قم بزيارة طبيبك للمساعدة في إزالة الجسم الغريب من قناة الأذن. قد تتسبب محاولة إزالة الجسم بنفسك في المنزل في مزيد من الضرر لأذنك أو سمعك.

الصورة من موقع freepik

6. الألم الحاد المفاجيء في الأذن وضغط الهواء

يمكن لأذنيك أن تتكيف باستمرار مع تغيرات ضغط الهواء من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، فإن التغييرات التي تحدث بسرعة ، أثناء التواجد في المصعد مثلا ، قد تسبب ألمًا حادًا في إحدى الأذنين أو كلتيهما.

إذا تسبب ضغط الهواء في ألم أذنك ، فحاول البلع أو التثاؤب أو مضغ العلكة. كل هذه السلوكيات يمكن أن تساعد الأذن المصابة على التكيف مع تغير الضغط.

7. اضطراب الفك الصدغي (TMD)

الصورة من موقع freepik

إذا كنت تعاني من اضطرابات المفصل الفكي الصدغي ، فقد تعاني من ألم حاد في أذنيك وصدغيك وفكك. قد تواجه أيضًا مشاكل في القدرة على فتح فمك بالكامل. سيصدر فكك أصوات فرقعة أو نقر أو طحن عندما يتحرك ، أو قد ينغلق عند فتح فمك.

كيفية تخفيف آلام الأذن

يمكن تخفيف ألم الأذن الذي لا يُشفى من تلقاء نفسه مؤقتًا باستخدام مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والأسيتامينوفين.

يمكنك أيضًا محاولة وضع ضغط بارد أو دافئ على أذنك ، مما قد يساعد في تقليل الألم أو الانزعاج.

إذا لم تنجح هذه العلاجات ، فقد تحتاج إلى زيارة طبيب يمكنه وصف دواء لألم أذنك.

قد يصف طبيبك مسكنات ألم أقوى أو مضادات حيوية إذا تسببت عدوى بكتيرية في ألم أذنك. قد تتم إحالتك أيضًا إلى طبيب أسنان إذا كان ألم أذنك ناتجًا عن عضة مفرطة أو عضة أو صرير الأسنان.

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المصدر :موقع هيلث