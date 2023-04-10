فوائد المشي نص ساعة يوميًا مذهلة!

بيروت - نادين محمد - فوائد المشي نص ساعة عديدة فهو يفيد صحتك الجسدية والعقلية كما يساعد على تحسين حالتك المزاجية ويقلل من التوتر ويقوي العضلات في الآتي بعض فوائد المشي .

1-تقوية العضلات وصحة القلب

يستهدف المشي عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة وعضلات المؤخرة، وميزة أخرى من مزايا المشي إنه مفيد لقلبك. يمكن أن يساعد المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية . قد تكون قادرًا على تقليل مخاطر إصابتك بأمراض القلب بشكل أكبر عن طريق المشي بشكل أسرع .

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2-يقلل من التوتر

يمكن للمشي أن يقلل من مستويات التوتر لديك من خلال إعطائك استراحة من ضغوطك اليومية .

3-يقوي مفاصلك

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على الجانب الاخر يعد من فوائد المشي نص ساعة تقوية المفاصل، فهو يساعد في انقباض واسترخاء العضلات حول المفاصل مما يساعدها على تقويتها ومنع التآكل، ويمكنه أيضًا تقليل الألم والتصلب المرتبط بالفصال العظمي في الركبة .

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4-يكافح القلق والاكتئاب

المشي لمدة 30 دقيقة يمكن أن يساعد في تخفيف القلق وأعراض الاكتئاب و تحسين مزاجك ولكن، يجب ألا تتوقفي عن تناول أدوية القلق أو الاكتئاب دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية وعليك وضع في اعتبارك أن المشي ليس بديلاً لاتباع خطة علاج شاملة.

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5-فوائد المشي نص ساعة لفقدان الوزن

يساعد المشي المنتظم في تقليل الدهون ، ونتيجة لذلك، يحسن استجابة جسمك للأنسولين ، إذا كنت تبحثين عن طرق لفقدان الوزن ، فقد يكون المشي هو الشيء الوحيد الذي تحتاجينه. فبحسب احدى الدراسات فقدت النساء البدينات وزنهن بعد ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة لمدة خمسة أيام في الأسبوع على مدار 12 أسبوعًا دون تغيير نظامهن الغذائي.

يزيد المشي اليومي من عملية التمثيل الغذائي عن طريق حرق السعرات الحرارية الزائدة ومنع فقدان العضلات ، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في السن.

6. يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري

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على الجانب الآخر يعد من فوائد المشي نصف ساعة تنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. تساعد التمارين العضلات على امتصاص السكر في الدم وتمنعه ​​من التكون في مجرى الدم.

7. تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

توصي جمعية السكري الأمريكية بالمشي لخفض مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

تظهر بعض الأبحاث أنه مقابل كل 1000 خطوة يومية تتخذها ، يمكنك خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 0.45 نقطة. هذا يعني أنه إذا قمت بتسجيل 10000 خطوة يوميًا ، فمن المرجح أن يكون ضغط الدم الانقباضي أقل بمقدار 2.25 نقطة من شخص آخر يمشي فقط 5000 خطوة يوميًا.

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المصدر: موقع healthshots.