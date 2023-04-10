إيران تقر قانوناً لحماية النساء من الإساءة الجسدية والنفسية

وافق البرلمان الإيراني على قانون يهدف إلى حماية المرأة من الإساءات الجسدية والنفسية داخل المنزل وخارجه.وقد تم طرح مشروع القانون لأول مرة في البرلمان قبل نحو اثني عشر عاماً من قبل حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن للقاضي أن يأذن للمرأة بمغادرة البلاد إذا كانت قد تعرضت لإساءة كبيرة تُشكل خطورة على حياتها.كما دعا التشريع إلى معاقبة الزوج الذي يجبر زوجته على الخروج من المنزل أو لا يسمح لها بالبقاء فيه.

هذا وكانت عدد من النساء الإيرانيات قد خرجنّ في مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بإنهاء القيود الدينية والثقافية المفروضة عليهن.

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