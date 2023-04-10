شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات الدالة على الإصابة بالإرهاق.. منها الصداع وصعوبة الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني احيانا الاشخاص من حالة التعب والاجهاد المفرط التي توصف بالارهاق ،الذي يؤثر بشكل عام علي الصحة الجسدية والعقلية لدي هولاء .وذلك وفقا لما نشره موقع مترو .

وكشفت احدي الدراسات ان هناك اعراض جسدية تظهر علي الجسم نتيجة الارهاق منها الصداع ، خمول ، الكسل ، ومشاكل الهضم .



العلامات الجسدية الدالة علي الاصابة بالارهاق: العلامات الجسدية الدالة علي الاصابة بالارهاق: 1.الصداعنتيجة الإجهاد المزمن يمكن أن يحدث صداع التوتر،وإذا استمرت في الإصابة به، فقد يكون الإرهاق هو السبب. 1.الصداعنتيجة الإجهاد المزمن يمكن أن يحدث صداع التوتر،وإذا استمرت في الإصابة به، فقد يكون الإرهاق هو السبب.





2.مشاكل المعدة والهضميمكن أن يؤثر الإرهاق أيضا سلبا على صحة معدة الفرد، حيث يزيد الإجهاد من إنتاج هرمونات ونواقل عصبية معينة في الجسم. ويمكن أن يؤثر هذا على التوازن الدقيق للبكتيريا في أمعاء الشخص، ما يؤدي إلى مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم والتهاب المعدة ومرض الجزر المعدي المريئي.





3.زيادة الوزنيؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى زيادة الوزن بطرق عدة:

أولا، عندما تكون تحت ضغط عقلي شديد، يكون من الصعب جدا اتخاذ خيارات صحية. وثانيا، هناك أيضا تغيرات هرمونية ناتجة عن الإجهاد، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.





4.التغييرات في النومالإرهاق والمستويات العالية من التوتر يمكن أن يتسبب في إفراز الجهاز العصبي اللاإرادي لهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول التي تسبب تغيرات واضحة في عادات النوم ويمكن أن تؤدي غالبا إلى الأرق أو التعب.





5.كثرة نزلات البرد والالتهاباتهل تساءلت يوما عن سبب تعرض أجساد الناس لنزلات البرد والفيروسات عندما يشعرون بالتوتر والإرهاق؟. هذا لأن الإجهاد يؤثر بشكل اساسي علي جهاز المناعة، ما يجعل من السهل أن تمرض ويصعب على الجسم محاربته.