شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى من أشهر المشاكل التي يعانى مها الكثيرون وهي عبارة عن رواسب صلبة تشبه الصخور تتشكل في الكلى، و تتطور حصوات الكلى عادة عندما يكون هناك الكثير من النفايات وعدم وجود سوائل كافية في الكلى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن حصوات الكلى وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

س: ما هي أنواع حصى الكلى؟

هناك نوعان رئيسيان من حصوات الكلى: حصى الكالسيوم وحصوات غير الكالسيوم ، حيث تشكل المستويات العالية من الكالسيوم في البول حوالي 70 إلى 80 في المائة من جميع حصوات الكل، ويمكن أن يرتبط الكالسيوم بمواد أخرى في البول ، مثل الأكسالات والفوسفات ، لتشكيل الحصوات.

تشمل الأحجار التي لا تحتوي على الكالسيوم:

-تتشكل حصوات حمض اليوريك عندما يحتوي البول على الكثير من الأحماض.

-تتطور أحجار السيستين عندما يحتوي البول على الكثير من الأحماض الأمينية السيستين.

-أحجار ستروفيت تتكون من نفايات البكتيريا المصاحبة للعدوى وتتكون من فوسفات الأمونيوم المغنيسيوم.

يمكن أن تتكون حصوات الكلى في إحدى الكليتين أو كليهما أثناء وجوده في الكلية ، قد لا تسبب الحصاة أي أعراض وبالمثل ، فإن الأحجار الصغيرة مثل حبة الرمل قد تخرج من الجسم دون أن يلاحظها أحد. ولكن إذا انتقلت حصاة أكبر إلى أسفل الحالب ، يمكن أن تخلق انسدادًا يسبب الألم ومجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى.

س: ما هي أعراض حصوات الكلى؟

الألم هو أحد الأعراض الكلاسيكية لحصوات الكلى عادة ما يكون الألم حادًا ويشعر به على طول جوانب الجذع إنه قد ينتشر حول البطن وفي منطقة الفخذ بينما تتحرك الحصاة عبر جهاز المسالك البولية.

عندما تتحرك الحصاة على طول القناة ، يمكن أن تمنع التدفق الطبيعي للبول ، مما يؤدي إلى تضخم الكلى،و ينشط التورم الأعصاب ، التي ترسل إشارات يفسرها الدماغ على أنها ألم شديد في البطن.

س: ما هي أسباب وعوامل الخطر للإصابة بحصوات الكلى؟

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى أكثر من غيرهم على سبيل المثال ، الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى أكثر من النساء ، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من حصوات الكلى ، والذين لديهم تاريخ من عدوى المسالك البولية ، وأولئك الذين أصيبوا بحصوات الكلى مرة واحدة من قبل.

أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى إذا كنت تتناول بعض الأدوية ، بما في ذلك: مدرات البول ومضادات الحموضة القائمة على الكالسيوم ، وقد تزيد مكملات الكالسيوم وفيتامين سي أيضًا من خطر تكوين حصوات الكلى.

وعلى الرغم من أن الحالات الطبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى ، فإن الأشخاص الأصحاء يمكن أن يصابوا بها أيضًا.

تشمل العوامل التي قد تساهم في تكوين حصوات الكلى ما يلي:

-عدم شرب كمية كافية من الماء

-عدم الحصول على الكالسيوم الكافي

-اتباع نظام غذائي غني بالملح أو السكر

-تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالأكسالات (مثل المكسرات والسبانخ والشوكولاتة وأنواع معينة من الشاي)

-تستهلك الكثير من البروتين الحيواني

-نقص السترات ، وهي مادة تساعد على منع تكون الحصوات

-تاريخ العائلة وعلم الوراثة

س:كيف يتم تشخيص حصوات الكلى؟

إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بحصوات الكلى ، فمن المحتمل أن يسألك عن تاريخك الطبي الشخصي والعائلي لتحديد ما إذا كنت معرضًا وراثيًا للإصابة بحصوات الكلى أو إذا كان لديك أي حالات طبية يمكن أن تزيد من خطر إصابتك ، مثل السكري. قد يسأل طبيبك أيضًا عن عاداتك الغذائية ، خاصة تلك التي قد تزيد من خطر الإصابة بالحصوات.

يمكنك أيضًا توقع الخضوع لفحص جسدي والخضوع لمجموعة من اختبارات التصوير واختبارات البول واختبارات الدم للبحث عن التشخيص الأساسي والعوامل المساهمة في الحصوات يمكن أن تساعد بعض هذه الاختبارات في تحديد سبب حصواتك.

أكثر اختبارات التصوير شيوعًا المستخدمة في تشخيص حصوات الكلى هي التصوير المقطعي المحوسب (الذي ينتج صورًا ثلاثية الأبعاد للجسم) أو الموجات فوق الصوتية >

قد تشمل اختبارات البول ما يلي:

-اختبار درجة الحموضة في البول يمكن لتحليل البول باستخدام مقياس العمق تحديد درجة الحموضة في البول ، مما يعني مدى حموضته أو قلويته.

-تحليل البول بالميكروسكوب يمكن تحليل البول تحت المجهر للبحث عن بلورات مصنوعة من معادن مرتبطة بأنواع معينة من حصوات الكلى.

-جمع البول على مدار 24 ساعة يتطلب هذا الاختبار من المرضى جمع كل بولهم في وعاء على مدار 24 ساعة.