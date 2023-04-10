شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تضر بشرتك.. منها عدم استخدام واقى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفواكه والخضراوات تساهم في حصولك على بشرة صحية جيدة، بجانب ى مظهر شبابك لديك على مدار السنوات، وذلك من خلال المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامينات وبروتينات ومعادن تفيد صحة بشرتك وشعرك وأظافرك أيضا، وذلك فقا لما نشره موقع eatthis.

وأشار الدكتور جوشوا زيشنر بطب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي بمدينة نيويورك، إلى أهمية صحة الجلد الجيدة وتجنب العادات السيئة التي يمكن أن تتداخل مع عمل خلايا الجلد.

وأضاف الدكتور جوشوا، إلى أن الأنشطة اليومية الخاطئة تؤثر على الصحة العامة للبشرة بل تضر البشرة.

العادات السيئة التي تضر بشرتك

1.عدم استخدام الواقي الشم

فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو العامل الوحيد الذي يساهم في شيخوخة الجلد وسرطان الجلد،ويعد وضع كريم الواقي من الشمس يوميا هو خط الدفاع الأول.

2.الضغط على البثورحب الشباب هو أكثر الاضطرابات الجلدية شيوعا التي يعاني منها الناس، ويعد الضغط على هذه الحبوب أمرا ضارا خدش خلايا البشرة.

3.عدم غسل الوجه

التطهير هو أساس روتين العناية بالبشرة، ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والمكياج والتلوث الذي يتراكم على سطح البشرة و بحسب الخبراء عدم غسل الوجع يوميا قد يسبب تهيجا والتهابا وظهور حب الشباب وحتى المساهمة في الشيخوخة المبكرة.

4.الاستحمام في الماء الساخن لمدة طويلة

أن الاستحمام بالماء الساخن قد يريح أذهاننا، إلا أنه في الواقع يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت الأساسية، وبحسب الخبراء يجب أن تكون فترة الاستحمام قصيرة لمدة 10 دقائق أوأقل بالماء الفاتر.