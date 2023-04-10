شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لتحسين الهضم في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمثل دور الجهاز الهضمي في تكسير (أو هضم) طعامنا ، والتخلص من السموم وامتصاص الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تحتاجها أجسامنا لتعمل بشكل جيد لكنها مهمة من نواح أخرى أيضًا.

لسبب واحد ، يوجد حوالي 70 ٪ من جهاز المناعة في الجسم في القناة الهضمية لذلك إذا تعرضت صحة أمعائنا للخطر (من خلال تناول نظام غذائي سيئ أو التدخين أو الإجهاد على سبيل المثال) ، فإن ذلك يؤثر على نظام المناعة لدينا ، مما يجعلنا معرضين لخطر متزايد من مجموعة واسعة من الحالات .

وحسب ما ذكره موقع axahealth يمكن أن تشمل هذه أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ونزلات البرد والإنفلونزا ومرض السكري من النوع الأول والسمنة وأمراض الجلد مثل الأكزيما والتعب المزمن وحتى السرطان.

وقد يتعرض الجهاز الهضمى عموما لمشاكل كثيرة في شهر رمضان بسبب الاكثار في تناول الطعام على الفطار والسحور دون ممارسة الرياضة او تناول الطعام الصحى فقط، وهناك بعض النصائح التي تساعد في تحسين الهضم في رمضان وهى:

أهم النصائح لتحسين الهضمالنصيحة الأولى: تناول طعامًا جيدًا لهضم جيد

يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحتنا وعافيتنا بشكل عام. عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الهضم وصحة الأمعاء ، تلعب الألياف دورًا مهمًا بشكل خاص من خلال الحفاظ على كل شيء يتحرك عبر الجهاز الهضمي، و إن الحصول على 5 حصص في اليوم لا يوفر الألياف فقط ولكن أيضًا مضادات الأكسدة التي تساعد على تأخير أو منع تلف الخلايا في غضون ذلك ، حاول تجنب أو تقليل تناول اللحوم الحمراء والمعالجة حيث يوجد دليل قوي على أن تناول الكثير منها يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

النصيحة الثانية: اشرب للهضم

يجب أن نشرب حوالي 6-8 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا يعد شرب كوب من الماء بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة أمرًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف ويساعد أيضًا في التخلص من السموم والمساعدة في الهضم.

النصيحة الثالثة: المشي من أجل الهضم الجيد

بعد تناول وجبة خفيفة اذهب في نزهة سريعة (بعد تناول وجبة ثقيلة ، انتظر لمدة ساعة قبل الانطلاق) عن طريق المشي ، ستحسن عملية التمثيل الغذائي لديك ، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للجهاز الهضمي. لاحظ أنه من المهم التمسك بالمشي وتجنب أي أنشطة عالية التأثير ، مثل الترامبولين أو الجري.

النصيحة الرابعة: تقليل التوتر

يمكن أن يضعف الإجهاد مقاومة الجسم ، والجهاز المناعي ، والأداء الهضمي ، مما قد يجعلك تشعر بالتعب ، والانتفاخ ، ونقص الطاقة. هناك طريقة جيدة للتغلب على التوتر وهي التأكد من أنك تمارس نوعًا من التمارين بشكل منتظم.

النصيحة الخامسة: تجنب التمارين الرياضية القاسية

أثناء عملية الهضم ، من المهم تجنب أنواع معينة من التمارين عالية التأثير ، مثل الجري والملاكمة والترامبولين والرقص والرياضات الجماعية يمكن أن تزعج هذه التمارين الجهاز الهضمي وتسبب عدم الراحة والغرز ، لذا التزم بالمشي والأنشطة البدنية الأخرى منخفضة التأثير.