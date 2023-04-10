شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتخفيف آلام التطعيم لدى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطعيم الأطفال من أكثر الأشياء المهمة التي يجب ان يراعيها الأبوين وعلى الرغم أن وخز الأطفال بحقن التطعيم قد تكون مؤلمة لهم إلا انها مفيدة وتحميها من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي أبرزها " إلتهاب الكبد أ ، التهاب الكبد ب ، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، مرض الحصبة، المكورات السحائية، النكاف، المكورات الرئوية ، شلل الأطفال ، فيروس الروتا ، الحصبة الألمانية".

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth تحتوي هذه اللقاحات على عامل معطل (مقتول) أو كائن حي ضعيف وتساعد الأطفال على تطوير أجسام مضادة للحماية من عدوى معينة.

وهناك بعض النصائح التي تساعدك على تخفيف ألم التطعيم عند الأطفال وهى:

-يجب على الوالدين البقاء في مكان قريب حتى تتمكن من تشتيت انتباه طفلك وتهدئته أثناء الحقن.

-قد تساعد تغذية طفلك في تخفيف آلام التطعيم، حيث وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية أثناء التطعيم يبكون أقل.

-اعطى طفلك ملعقة صغيرة من السكر، حيث توصلت العديد من الدراسات إلى أن السكر لا يساعد في تقليل الدواء فحسب ، بل يمكنه أيضًا التخلص من ألم التطعيم، طعم السكر مفيد بشكل خاص للأطفال دون سن 6 أشهر، حاولي إعطاء طفلك القليل من الماء المحلى بالسكر قبل التطعيم ، أو اغمسي اللهاية في السائل الحلو ودعيه يمتصها أثناء الحقن.

-استخدام كريمات او بخاخات مسكنة للألم ، ولكن تحت إشراف الطبيب وحسب حالة الطفل.

-بعد التطعيم ، افركي جلد طفلك برفق بالقرب من موقع الحقن قد يمنع التحفيز المشتت من التدليك الخفيف طفلك من الشعور بألم شديد، وجدت دراسة أجريت على البالغين أن أولئك الذين فركوا المنطقة بعد الحقن لمدة 10 ثوانٍ فقط كانوا يعانون من ألم أقل.

-في بعض الحالات ، يمكن للأطباء تقليل ألم التطعيم باستخدام جهاز بدون إبرة ، مثل الأجهزة التي تستخدم الهواء المضغوط لوضع الدواء في الجلد.