شكرا لقرائتكم خبر عن من الغذاء إلى حبوب اللقاح.. اعرف الأسباب الشائعة لحساسية الجلد للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حساسية الجلد مشكلة شائعة تؤثر على عدد كبير من الأطفال في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل المحفزات البيئية واستجابات جهاز المناعة والعوامل الوراثية، غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بحساسية الجلد من عدم الراحة والحكة والالتهابات، ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض بشكل كبير على نوعية حياتهم إذا تُركت دون علاج، وإليك أسباب الحساسية الجلدية عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

أسباب الحساسية الجلدية عند الأطفال 1. فرط نشاط جهاز المناعة

من المهم أن نفهم أن حساسية الجلد ناتجة عن فرط نشاط الجهاز المناعي، عندما يصادف جهاز المناعة لدى الطفل مادة غريبة، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو بعض الأطعمة ، فقد يتعرف عليها عن طريق الخطأ على أنها غاز ضار ويشن هجومًا عليها، تؤدي هذه الاستجابة المناعية إلى إطلاق مواد كيميائية، مثل الهيستامين، الذي يسبب أعراض الحساسية، بما في ذلك الحكة والاحمرار والتورم.

2. حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية

من أكثر أسباب الحساسية الجلدية شيوعًا عند الأطفال التعرض لمسببات الحساسية في البيئة، يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل حبوب اللقاح وعث الغبار ووبر الحيوانات، يمكن العثور على هذه المواد المسببة للحساسية في الداخل والخارج ويمكن أن تؤدي إلى رد فعل تحسسي لدى الأطفال المعرضين للإصابة، لتقليل خطر التعرض لهذه المواد المسببة للحساسية ، يجب على الآباء اتخاذ خطوات للحفاظ على منزلهم نظيفًا وخاليًا من الغبار والمواد المهيجة الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك استخدام فلاتر الهواء، والكنس بانتظام، وغسل الفراش بشكل متكرر.

3. الحساسية الغذائية

سبب شائع آخر لحساسية الجلد لدى الأطفال هو التعرض لأطعمة معينة، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك الطفح الجلدي وخلايا النحل والأكزيما، تشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة الحليب والبيض والفول السوداني والمحار، إذا أصيب الطفل بطفح جلدي أو أعراض أخرى بعد تناول طعام معين ، فمن المهم العناية الطبية على الفور.

4. بعض الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا حساسية الجلد عند الأطفال، من المعروف أن المضادات الحيوية ، على وجه الخصوص ، تسبب تفاعلات حساسية لدى بعض الأطفال، يمكن أن تشمل أعراض حساسية الدواء الطفح الجلدي والشرى والحكة، إذا ظهرت على الطفل هذه الأعراض بعد تناول الدواء ، فمن المهم الاتصال بالطبيب على الفور.

5. الوراثة

أخيرًا، يمكن أن تلعب الجينات أيضًا دورًا في تطور الحساسية الجلدية لدى الأطفال ، إذا كان لدى الطفل تاريخ عائلي من الحساسية أو الأكزيما ، فقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات بأنفسهم. في حين أنه لا توجد طريقة لمنع العوامل الوراثية من لعب دور في تطور الحساسية ، يمكن للوالدين اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر تعرض أطفالهم لمسببات الحساسية وإدارة الأعراض في حالة حدوثها.