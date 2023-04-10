شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك عرضة للإصابة بالقشرة.. منها فروة الرأس الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس هي حالة شائعة في فروة الرأس يمكن أن تسببها عوامل مختلفة. بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالقشرة بسبب فروة الرأس الزيتية أو الجافة ، والنظام الغذائي السيئ ، والإجهاد ، والوراثة. من خلال تحديد السبب الكامن وراء قشرة الرأس ، يمكنك اتخاذ خطوات لمنعها من التدهور والحفاظ على فروة رأس صحية. إذا كنت تعاني من قشرة الرأس الشديدة ، فمن المهم أن تطلب العلاج الطبي لمنعها من التسبب في مزيد من الضرر لفروة رأسك وشعرك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالقشرة 1 - فروة الرأس الدهنية

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالقشرة هو فروة الرأس الدهنية. وذلك لأن الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس يمكن أن تتراكم وتسبب نمو الخميرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس. ويمكن أن تحدث فروة الرأس الدهنية بسبب عوامل مختلفة ، مثل الاختلالات الهرمونية والوراثة والإفراط في استخدام منتجات الشعر.

2 - فروة الرأس الجافة

ليست فروة الرأس الدهنية فحسب ، بل فروة الرأس الجافة أيضًا تجعلك أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس. وعندما تكون فروة الرأس جافة جدًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقشر والحكة ، مما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس.و يمكن أن يكون سبب جفاف فروة الرأس عدة عوامل ، مثل الطقس البارد ، والاستحمام بالماء الساخن ، واستخدام الشامبو القاسي. لمنع فروة الرأس الجافة ، من الضروري استخدام شامبو وبلسم مرطب وتجنب الاستحمام بالماء الساخن الذي يمكن أن يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية.

3 - سوء التغذية

يمكن أن يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا مهمًا في تعرضك لقشرة الرأس. ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر والأطعمة المصنعة إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس. من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والدهون الصحية في تحقيق التوازن بين ميكروبيوم الأمعاء والوقاية من قشرة الرأس.

4 - الإجهاد

الإجهاد عامل آخر يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس. عندما تشعر بالتوتر ، ينتج جسمك هرمونات ، مثل الكورتيزول ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرط نمو الخميرة على فروة الرأس. هذا يمكن أن يؤدي إلى التقشر والحكة ، والتي يمكن أن تسبب قشرة الرأس. للوقاية من قشرة الرأس المرتبطة بالتوتر ، من المهم ممارسة تقنيات إدارة الإجهاد ، مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق.

5 - الوراثة

يمكن أن تلعب الجينات أيضًا دورًا في تعرضك لقشرة الرأس. إذا كان والداك أو أحد أفراد أسرتك مصابين بقشرة الرأس ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها أيضًا. بينما لا يمكنك تغيير الجينات ، يمكنك اتخاذ خطوات للوقاية من قشرة الرأس عن طريق الحفاظ على فروة رأس صحية واستخدام منتجات العناية بالشعر المصممة خصيصًا لفروة الرأس المعرضة للقشرة.