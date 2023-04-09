شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التدخين على صحة عظامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من عوامل الخطر لتقليل كثافة العظام والمشاكل المتعلقة بالعظام ، مثل هشاشة العظام. وتشمل قلة النشاط البدني والشيخوخة واستهلاك الكحول والتدخين والتغيرات في الهرمونات. ومع ذلك ، عندما نتحدث بشكل خاص عن التدخين كعامل خطر رئيسي ، فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر على صحة العظام. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تأثير التدخين على الهرمونات

للتدخين تأثير كبير على توازن الهرمونات ، بما في ذلك هرمون الاستروجين ، وهو جزء لا يتجزأ من بناء والحفاظ على عظام قوية ونظام هيكلي صحي. وفقا للدكتور فورا ، "التدخين يعيق هرمون الكالسيتونين الذي يساعد في بناء العظام." الكالسيتونين ، الذي تنتجه الخلايا في الغدة الدرقية ، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم. إنه يعمل على منع وظائف ناقضات العظم التي عادة ما تكسر العظام.

بالإضافة إلى ذلك ، يزيد التدخين من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يتسبب في انهيار العظام. وجدت الأبحاث أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول ، والمعروفة أيضًا باسم هرمونات التوتر ، يمكن أن تعطل تكوين بانيات العظم الضرورية لتكوين العظام.

و يعد هرمون الاستروجين أحد أهم الهرمونات لبناء العظام بشكل فعال. ووجدت الأبحاث أن الإستروجين يساعد في نمو ونضج العظام وكذلك في تنظيم دوران العظام في عظام البالغين. هذا هو السبب في أن نقص هرمون الاستروجين يسبب أشكالًا مبكرة ومتأخرة من هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس ويلعب دورًا في تطور هشاشة العظام لدى الرجال المسنين ، وفقًا للبحث.

تأثير التدخين على الأوعية الدموية

يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية ، مما يحد من وصول الدم إلى عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك العظام. إنه يقيد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة للوصول إلى الأعضاء المستهدفة وبالتالي يعيق وظائف الجسم الصحية. هذا يمكن أن يضعف العظام ويجعلها أكثر عرضة للإصابات والكسور.

الآثار السيئة للنيكوتين والسموم في السجائر

النيكوتين مادة سامة موجودة في التبغ ، تقيد الأوعية الدموية وتحد من تدفق الدم وتحرم أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك العظام ، من تلقي الأكسجين والمواد المغذية. هذا لا يمكن أن يضعف العظام فقط ويجعلها أكثر عرضة للإصابات والكسور ولكن يمكن أن يبطئ أيضًا عملية الشفاء في الجسم.

نصائح لتحسين صحة العظام

أدرج فيتامين د والأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي

التمرين المنتظم هو المفتاح

الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول

الحفاظ على وزن صحي

من أجل الحفاظ على صحة عظامك ، من المهم تحديد عوامل الخطر الخاصة بك. اتخذ خيارات نمط حياة صحي لتقليل أي مخاطر لمشاكل العظام في المستقبل. جنبًا إلى جنب مع الفحوصات الطبية المنتظمة ، تأكد من زيارة أخصائي تقويم العظام لقياس صحة عظامك وتخطيطه