شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف سحر بذور الحلبة لصحتك من الشعر لـ مرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلبة نبات تم استخدامه طبيًا لعدة قرون، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة "غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و B6، والحديد، والألياف، والبيوتين، والمغنيسيوم، والمنجنيز، والنحاس، والحلبة هي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز الصحة الجيدة، وإليك الفوائد الصحية لبذور الحلبة وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

الفوائد الصحية لبذور الحلبة 1. بذور الحلبة لنمو الشعر

تحتوي بذور الحلبة على مجموعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تغذية بصيلات الشعر وتشجيع نمو الشعر الصحي، فهي غنية بالبروتين وحمض النيكوتين ، الضروريين لنمو الشعر، كما يحتوي على مادة الليسيثين التي تعمل على ترطيب وتقوية جذع الشعر، الحلبة بلسم طبيعي يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر وقشرة الرأس والشيب المبكر، يمكن نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وطحنها في عجينة لاستخدامها كقناع لشعر.

2. بذور الحلبة لإنقاص الوزن

الحلبة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض ، وقمع الشهية ، وزيادة الشبع ، وتقليل السعرات الحرارية ، خاصة في منطقة البطن، تحتوي الحلبة على الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.

3. بذور الحلبة لمرض السكري

تشتهر الحلبة أيضًا بخصائصها المضادة لمرض السكري، يمكن أن تشكل الألياف الموجودة في الحلبة مادة هلامية سميكة في الأمعاء ، مما يزيد من صعوبة هضم السكريات والدهون غير الصحية، هذا يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة لمرضى السكري.

4. بذور الحلبة لعلاج حب الشباب

فائدة أخرى للحلبة هي قدرتها على علاج حب الشباب، من خلال التخلص من السموم من الجسم ، يمكن للحلبة تحسين صحة الجلد ، ويمكن لزيوتها الطبيعية ترطيب البشرة وترطيبها. يمكن لوجود العناصر الغذائية مثل بيتا كاروتين وفيتامين سي في بذور الحلبة أن يعزز مرونة الجلد ويخفف الإمساك.

5. بذور الحلبة للهضم

يمكن أن تحسن الحلبة الهضم وتمنع اضطرابات المعدة، يمكن أن يكون محتواه العالي من الألياف والصمغ بمثابة ملين يساعد على تكوين كتلة ويحسن الإمساك، يمكن للحلبة أيضًا تهدئة التهاب الجهاز الهضمي من خلال تشكيل حاجز وقائي فوق بطانة الأمعاء ، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

6. بذور الحلبة للكوليسترول

يمكن أن تساعد في ​​الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول ، وخاصة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، كما أنه يحتوي على مادة الصابونين التي تمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض انقطاع الطمث وانزعاج الدورة الشهرية.

كيف تستخدم بذور الحلبة؟

توصي أخصائية التغذية كافيتا ديفجان ، بنقع ملعقة صغيرة من بذور الميثي طوال الليل في كوب من الماء، يمكنك شرب الماء أول شيء في صباح اليوم التالي ، وإذا كنت لا تمانع في مرارة طفيفة ، فيمكنك مضغ البذور أيضًا.