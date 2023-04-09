شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل جلدية علاجها أقنعة الوجه بالليمون للحصول على بشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعزز الليمون مذاق العديد من الوصفات ، وتشتهر مشروبات الليمون بتأثيرها المنشط والمنعش، التغذية الموجودة في الليمون تلبي متطلبات الجسم من الفيتامينات، لكن الليمون لا يستخدم فقط كعنصر غذائي ، ولكنه يستخدم أيضًا لتعزيز توهج وجهك، يعتبر استخدام الليمون الخيار الأفضل في قائمة العلاجات المنزلية للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

لماذا الليمون جيد للبشرة؟

-يوجد فيتامين سي بكثرة في الليمون ، والذي يعمل كعامل مضاد للشيخوخة.

-يتحكم في الدهون الزائدة التي تفرز من مسام الوجه مما يخفف من حب الشباب.

-لليمون مفيد أيضًا في تجنب البقع الداكنة والندوب.

كيفية استخدام الليمون للبشرة؟1. للحصول على بشرة صافية

ابشري خيارًا صغيرًا في وعاء واخلطي 9-10 قطرات من عصير الليمون فيه الآن ، ضعى هذا الخليط على وجه نظيف وبعد 15-20 دقيقة اشطفيها ببعض الماء البارد.

2. لإزالة تان

اهرسي الطماطم واخلطي ملعقة من عصير الليمون وملعقة من اللبن الرائب، بعد تنظيف الوجه ، ضعي هذا الخليط وبعد 10-15 دقيقة اغسل الوجه بالماء.

3. للحصول على بشرة متوهجة

اخلطي ملعقة من العسل وملعقة من الحليب المجفف وملعقة من عصير الليمون في وعاء، الآن ضعي هذا الخليط بعد غسل وجهك وبعد 15-20 دقيقة اغسليه بالماء.

4. لتقليل التجاعيد

اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. الآن ضعي على وجه نظيف وبعد 15-20 دقيقة نظف الوجه بالماء.

5. للتخلص من فرط التصبغ

اخلطي ربع ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة عسل وملعقة من عصير الليمون وملعقة من ماء الورد. بعد تنظيف الوجه ، ضعي هذا الخليط وبعد 10-15 دقيقة اغسل الوجه بالماء.