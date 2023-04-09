شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تكشف أسبابا تجعلك تتجنب تناول صلصة الطماطم "الكاتشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكاتشب من التوابل الشائعة، ويستخدم على نطاق واسع لتعزيز مذاق كل شيء من البرجر والمقلية إلى الكاري، الأطفال مغرمون به وكذلك الكبار، الكاتشب له لون أحمر مبهج ومذاق لذيذ، نادرًا ما نعتقد أن تناول الكاتشب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا، خاصةً عندما نتناوله بكميات صغيرة، في حين أنه يتمتع بشعبية في جميع أنحاء العالم ، تعتبره أخصائية التغذية لوفنيت باترا الهندية من بين المواد الغذائية غير الصحية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



وكشفت خبيرة التغذية، عن بعض الحقائق حول الكاتشب والتي قد تدفعك للتخلي عنها في المرة القادمة التي تفتح فيها علبة بطاطس مقلية، وفقًا لها، الكاتشب يحتوي على كميات عالية من السكر لوضعها بالأرقام، يمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 7٪ أو أكثر من احتياجاتك اليومية من السكر نعم، هذا هو سبب مذاقها الحلو.



وأكدت خبيرة التغذية الهندية، أن الكاتشب غني بالملح أيضًا، وتجدر الإشارة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الملح يرتبط بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الكاتشب اللذيذ يميل أيضًا إلى أن يكون طعامًا حمضيًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معدية معوية مختلفة، مشددة أنه نادرا ما يحتوي كاتشب الطماطم على أي مغذيات مهمة.

ويشار إلى أن أخصائية التغذية ركزت على بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الالتهابات الموسمية، شاركت أن براعم المونغ غنية بالمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين K والمنغنيز وتساعد على تحسين دفاع الجسم ضد الأمراض، يعتبر الثوم طعامًا آخر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات بينما البابايا مفيدة أيضًا نظرًا لمحتواها العالي من الألياف وإنزيم يسمى غراء وفي الوقت نفسه، يحتوي الزبادي على "بكتيريا جيدة" ويساعد على تعزيز المناعة، كما أن تحتوى الفواكه الحمضية على فيتامين ج ومضادات الأكسدة مما يجعله فعالاً في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الشائعة.