شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تقلق على نفسك.. أدوية تسبب زيادة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لاحظت أنك تندفع إلى دورة المياه مؤخرًا أو أنك تستيقظ في منتصف الليل للذهاب وربما تحتاج إلى أخذ المزيد من فترات الراحة في العمل للتبول، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فهناك العديد من الأسباب المحتملة لكثرة التبول قد يكون ذلك بسبب عدوى المسالك البولية أو الإصابة بمرض السكر وقد يكون ذلك ناتج عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وحسب ما ذكره موقع فأن أبرز الأدوية التي تسبب زيادة البول هي:

1. مدرات البول

الهدف من مدر البول هو زيادة التبول حيث أن جميع مدرات البول تعمل على زيادة إفراز الماء والصوديوم من الجسم عبر الكلى.

وهذا مفيد في علاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والتورم وفشل القلب واضطرابات الكبد أو الكلى، لكن التبول أكثر يمكن أن يزعج نومك إذا كنت تستيقظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام.

2. مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

عادة ما يكون التبول عملية منظمة بشكل جيد عندما تمتلئ مثانتك (وتحتجز هذا البول) ، يحتاج مجرى البول الأنبوب المتصل بالمثانة الذي يفرغ البول إلى البقاء مغلقًا لإبقائه كله في الداخل حتى تقرر أنك مستعد للذهاب إلى الحمام، ويجب أن تكون مثانتك قادرة على الانقباض لطرد البول إلى مجرى البول قد تتداخل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مع كلتا العمليتين، وتؤدي إلى التسرب ، ويسمى أيضًا سلس البول .

3. مضادات الهيستامين

بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يتسبب العطس في تسرب القليل من البول ولكن قد يكون هذا أيضًا بسبب مضادات الهيستامين التي تتناولها للسيطرة على أعراض الحساسية

4. مزيلات الاحتقان

الشيء الجيد في مزيلات الاحتقان هو أنها تخمد مؤقتًا احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل التورم لكن هذا التأثير يحدث لعضلات أخرى أيضًا ، بما في ذلك العضلة العاصرة للمثانة.

5. حاصرات قنوات الكالسيوم

من بين كبار السن الذين ذهبوا إلى الطبيب بسبب سلس البول ، كان 60 في المائة منهم يتناولون أدوية لها أعراض بولية كأثر جانبي ، في دراسة سابقة. من بين الأدوية الأكثر شيوعًا التي كانوا يتناولونها؟ حاصرات قنوات الكالسيوم .

8. بعض الأدوية لمرض السكري من النوع 2

الأدوية الأحدث لمرض السكري من النوع 2 ، وهي فئة تسمى مثبطات الصوديوم الجلوكوز تعمل عن طريق "زيادة كمية الجلوكوز أو السكر في الدم التي تفرزها الكلى وتمر عبر البول ، مما يؤدي إلى تناول السوائل معها".