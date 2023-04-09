بيروت - نادين محمد - علامات وأعراض نقص فيتامين "أ" عديدة وقد تشمل الأعراض الشائعة جفاف العين و ضعف الرؤية في الليل أو في الأضواء الخافتة وقد يتعرض الأشخاص المصابون بسرطان الأمعاء أو مرض التهاب الأمعاء لخطر أكبر للإصابة بنقص فيتامين أ.

يعمل فيتامين (أ) أيضًا كمضاد للأكسدة ، مما يساعد على تقليل الالتهاب ودعم استجابة الجهاز المناعي وعلى الجانب الآخر يمكن علاج نقص فيتامين أ بجرعة عالية من المكملات بجانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ والتي تعد متواجدة في اللحوم والأسماك و الفواكه والخضروات الملونة.

علامات وأعراض نقص فيتامين أ

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تعد أول أعراض نقص فيتامين (أ) هو العمى الليلي ، وهي حالة يفقد فيها البعض القدرة على الرؤية في الظلام. ذلك لأن فيتامين أ يساعد في تطوير الجزيئات التي تساعدك على رؤية اللون المطلوب أيضًا للرؤية الليلية.

إذا ترك نقص فيتامين أ دون علاج ، يمكن أن تتطور الرؤية الليلية المؤقتة إلى حالة تعرف باسم جفاف الملتحمة . Xerophthalmia هو مصطلح شامل يستخدم للإشارة إلى علامات نقص فيتامين أ في العين ، مثل جفاف القرنية - عندما تبدو القرنية جافة وضبابية.

تشمل العلامات الأخرى لنقص فيتامين أ ما يلي :

عين جافة

بقع بيضاء في العين

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طفح جلدي على الجلد

تأخر التئام الجروح

صعوبة الحمل

زيادة حالات العدوى مثل الحصبة والكوليرا والإنفلونزا

زيادة في شدة الأمراض

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ما هي كمية فيتامين أ التي نحتاجها؟

تختلف كمية فيتامين أ المطلوبة حسب الجنس والعمر ومن النادر أن يعاني الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المتقدمة من نقص فيتامين أ ويعد خطر الإصابة بنقص فيتامين أ مرتفع بشكل خاص لهؤلاء الأشخاص:

الرضع

أطفال

النساء الحوامل

النساء المرضعات

يمكن أن يحدث نقص فيتامين أ عند الرضع الذين لا يتناولون بانتظام ما يكفي من حليب الأم أو اللبن الصناعي.

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تشخيص علامات وأعراض نقص فيتامين أ

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين أ ، فيمكنك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن للحصول على تشخيص دقيق.

سيطلب طبيبك فحص دم لتحديد كمية فيتامين أ في دمك. يتراوح فيتامين أ الطبيعي من 15 إلى 60 ميكروجرام / ديسيلتر (ميكروجرام لكل ديسيلتر) .

علاج علامات وأعراض نقص فيتامين أ

يمكن علاج نقص فيتامين أ بطريقتين :

تناول المكملات الغذائية

زيادة مدخولك الغذائي من الأطعمة الغنية بفيتامين أ





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الوقاية من نقص فيتامين أ

يجب أن يشمل النظام الغذائي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه ذات الألوان العميقة أو الزاهية (مثل البابايا والبرتقال) والجزر والخضروات الصفراء (مثل القرع والقرع).

الحليب المعزز والحبوب والكبد وصفار البيض وزيوت كبد السمك مفيدة.

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المصدر :هيلث