شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على مائدة فطارك.. تعرف على فوائد طبق السلطة الخضراء فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى طبق السلطة الخضراء على كمية متنوعة من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض، كما ان لطبق السلطة الخضراء فوائد مذهلة في شهر رمضان حيث انها تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك فوائد عديدة للسلطة الخضراء وهى:

-يحتوى طبق السلطة الخضراء على كمية كبيرة من الخضروات ومنها " الطماطم، الخيار، الجزر، الجرجير والبصل وغيرها من الخضروات الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

- السلطة الخضراء من الوجبات الخفيفة التي تساعد على الهضم بشكل صحى كما تحتوى على الألياف وتعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الانتفاخ والألم بعد تناول الطعا.

-نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم فإن السلطة الخضراء تعمل على تقوية القلب والعضلات والمفاصل والوقاية من الامراض المزمنة.

-تساعد السلطة الخضراء على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمياه التي تساعد على الترطيب.

-تحتوى السلطة الخضراء على خضروات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة العيون والبشرة.

-السلطة الخضراء تحد من خطر الامراض المزمنة والسرطانية وذلك لاحتوائها على فيتامينات وعناصر غذائية تحمى الجسم.