شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية يحذر من 5 أطعمة صحية ترفع مستوى الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الزبادي اليوناني إلى الجرانولا وهى عبارة عن "رقائق الشوفان التي تم تعريضها للبخار الخفيف اثناء التصنيع مع المكسرات والعسل الطبيعى"، يمكن أن تكون بعض المواد الغذائية الصحية مليئة بالدهون المشبعة والسكر، مما يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، وفقًا لأحد الخبراء،.



الزبادى اليونانى

وقال موقع Daily Express، سواء كنت تتناول البرجر الدهني، أو رقائق جبنة مغطاة بالمايونيز، فإنها تمثل علامة حمراء واضحة لزيادة الكوليسترول.

هناك 5 أطعمة تبدو صحية يمكن أن تعرض الشرايين للخطر وفقًا لأخصائي التغذية:

قال الدكتور رودني فويل، استشاري أمراض القلب، من عيادة هارلي ستريت في بريطانيا، إن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان يمكن أن ترفع كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار - في دمائنا.

وأوضح ، إن وجبة دسمة واحدة لن تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب ولا من المحتمل أن تغير مستويات الكوليسترول أو نتائج الاختبار، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والكربوهيدرات إلى زيادة المخاطر بشكل كبير."

شارك روب هوبسون Rob Hobson ، أخصائي التغذية الرياضية، أن بعض الأطعمة الصحية يمكن أيضًا أن ترفع بهدوء من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأهمها:

الزبادي اليوناني..

أوضح خبير التغذية أن 125 جرامًا من الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على حوالي 8.4 جرام من الدهون المشبعة، مما يجعل هذا العنصر الصحي مرتفعًا في الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

قال: "إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والقليل من الدهون غير المشبعة يغير الطريقة التي يتعامل بها الكبد مع الكوليسترول

في نهاية المطاف، يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار، المسؤول عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت جوز الهند ..

تم تصنيف زيت جوز الهند على أنه بديل صحي للدهون، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، حيث تحتوي ملعقة كبيرة على ما يصل إلى 10 جرامات.

قال هوبسون: "لقد ثبت أن زيت جوز الهند يرفع مستويات الكوليسترول - الجيد والسيئ - أكثر من الزيوت النباتية الأخرى مثل الزيتون أو الكانولا، مضيفا، إن أفضل زيت لصحتك هو زيت الزيتون - ربطته الكثير من الأبحاث بصحة القلب الجيدة - وهو يقلل بشكل فعال من الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع الكوليسترول الحميد (الجيد)."

الجمبرى والبيض..

يحتوي حوالي 140 جرامًا من الجمبرى على 210 مجم من الكوليسترول، بينما تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 240 مجم من الكوليسترول.

قال هوبسون: "لا يحتاج معظم الناس إلى تقليل الكوليسترول الموجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الجمبرى والبيض، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل أولئك الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) ، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يُنصح بخفض مستويات الكوليسترول من الطعام إلى ما لا يزيد عن 300 مجم في اليوم 200 مجم للأشخاص،

وفقًا لجمعية القلب البريطانية الخيرية، يجب أن يقتصر البيض على 3 أو 4 أسبوعيًا والجمبرى مرة أو مرتين في الأسبوع.

الجرانولا..

غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها بديل فطور صحي أو وجبة خفيفة، ويمكن أن تحتوي ألواح الجرانولا والألواح الصحية على كميات عالية جدًا من السكر، اعتمادًا على العلامة التجارية الدقيقة.

قال هوبسون: "قد لا تذكر قائمة مكونات السكر في حد ذاته، ولكن يمكن أن يكون في واحدة من العديد من المكونات الأخرى المحتوية على السكر مثل العسل، أو شراب الفاكهة، عندما تأكل الكثير من السكر، ينتج الكبد المزيد من الكوليسترول الضار LDL ويقلل من كمية الكوليسترول الجيد (HDL)

تؤدي السعرات الحرارية الزائدة من السكر الذي تتناوله أيضًا إلى زيادة الدهون الثلاثية وهي دهون الدم التي تلعب دورًا في صحة الكوليسترول لديك.

استنتج خبير التغذية أنه يجب الحرص على النظام الغذائي المتوازن لجميع أنواع الأطعمة، لذا يجب الحد من مسببات الدهون والسكر.