شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز صحتك الجسدية والعقلية.. إليك 7 أطعمة منها المكسرات والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من القضايا الحاسمة التي يعاني منها الناس في جميع أنحاء العالم هي الحفاظ على صحة بدنية وعقلية جيدة، في كثير من الأحيان، نعطي الأولوية لجوانب مختلفة من حياتنا على صحتنا، ما يؤدي إلى تغييرات في نمط الحياة لها آثار سلبية ومع ذلك، إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمط حياة صحي والصحة البدنية والعقلية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". 7 أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك الجسدية والعقلية: المكسراتالمكسرات مليئة بالدهون الصحية والبروتين والألياف الضرورية للحفاظ على صحة الجسم. يمكن أن يساعد تناول حفنة من المكسرات يوميًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، إنها توفر مصدرًا ممتازًا للطاقة ويمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، ما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

الفواكه والخضراواتيمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضراوات في تحسين مزاجك وتحسين الوظيفة الإدراكية، فهي غنية بالفيتامينات والألياف والمعادن الضرورية لصحة جيدة. يمكن أن يساعدك دمجها في نظامك الغذائي في الحفاظ على وزنك وتقليل الالتهاب ومنع الأمراض المزمنة.

الأسماك الدهنيةالأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف المخ،إن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يمكن أن يحسن صحتك العامة ، ويعزز مزاجك ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا ودقيق الشوفان غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات، يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة.

الأطعمة المخمرةالأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرائب غنية بالبروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المخمرة بانتظام في تحسين الصحة العقلية عن طريق تقليل التوتر والقلق.

الشاي الأخضرالشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الوظيفة الإدراكية. شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز فقدان الوزن.

الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف المخ، يمكن أن يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر.