فوائد جلجلان الصحية

بيروت - نادين محمد - فوائد الجلجلان لزيادة الوزن عديدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية لرفع المناعة؛ لغناها بالعديد من الفيتامينات الصحية بجانب الألياف والبروتين.

تعد بذور الجلجلان غنية بالمعادن الأساسية مثل الزنك والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم، كما أنها تحتوي على العديد من مركبات فيتامين ب وعدد كبير من مضادات الأكسدة.

1. فوائد الجلجلان لزيادة الوزن

إذا كنت ممن يحاولون زيادة وزنهم لأنهم يعانون من انخفاض الوزن مما يسبب مضاعفات صحية يوصي بتناول الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، ولكن يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على دهون مفيدة وغير ضارة حتى لا تسبب مشاكل صحية مثل زيادة الكوليسترول وأمراض القلب.

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يعد الجلجلان غذاء ذا تأثير صحي وفعال لزيادة الوزن، فهو يحتوي على دهون جيدة تحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي، لذلك يوصَى بتناول كوب من الجلجلان يومياً عن طريق إضافته إلى السلطات والوصفات المختلفة.

2. بذور الجلجلان تقوي العظام

بذور الجلجلان تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الزنك يعمل أيضًا كمعدن حيوي لتقوية بنية العظام.

وفقًا لدراسة، فإن تناول بذور الجلجلان الغنية بالكالسيوم بانتظام يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

3. بذور الجلجلان ومستويات السكر في الدم

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تشير دراسات متعددة إلى أن تناول بذور الجلجلان أو زيت الجلجلان قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم؛ لأنه زيت غير مشبع بدرجة كبيرة، لذلك فإن طبيعته قد تنظم مستويات الجلوكوز خلال رحلة زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر بذور الجلجلان مثالية لمرضى السكر. نظرًا لانخفاض الكربوهيدرات، والبروتينات العالية، ومحتوى الدهون الصحية، فهي تعمل على ضبط سكر الدم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب البينوريسينول، وهو قشور من النبات في بذور الجلجلان، دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيمها.

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4. بذور الجلجلان وضغط الدم

من المعروف أن الدهون المتعددة غير المشبعة والمركب الموجود في زيت الجلجلان يحافظان على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة. وفقًا للبحث، فإن زيت الجلجلان يخفض ضغط الدم والمشاكل الصحية ذات الصلة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

كما أن وجود مضادات الأكسدة مثل السمسمول والفيتامينات مثل فيتامين هـ يقي من تراكم الترسبات في الشرايين، مما قد يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب خلال عملية زيادة الوزن.

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5. بذور الجلجلان مصدر جيد للطاقة

إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن، تحتوي بذور الجلجلان على نسبة عالية من الدهون، وخاصة دهون أوميغا 3، والتي تعد مصادر جيدة للطاقة.

كما أنها تحتوي على كميات مرتفعة من الألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. ونتيجة لذلك، فإنها تعزز متطلبات الجسم من الطاقة.

الصورة من موقع AdobeStock

6. تخفف بذور الجلجلان الآلام والحساسية

الجلجلان غني بالمعادن الأساسية ويوفر لجسمك جرعة من النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم التي يحتاجها بشدة الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وفقًا للدراسات يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الجلجلان أن يقلل من شدة الألم، واستخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. لذلك، من المناسب استخدام هذا الزيت كدواء لتخفيف الألم.

7. فوائد الجلجلان لزيادة الوزن وصحة الغدة الدرقية

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تحتوي الغدة الدرقية على أعلى تركيز من السيلينيوم. لذلك، يلعب السيلينيوم دورًا مهمًا في صنع هرمونات الغدة الدرقية. وفقًا للأبحاث، توفر بذور الجلجلان ما يقرب من 18٪ من المدخول اليومي المرجعي من السيلينيوم لذلك، فهو من الأطعمة الممتازة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

8. بذور الجلجلان تعزز المناعة

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من النحافة بانخفاض في مستوى المناعي لديهم؛ لذا يمكن أن تساعد بذور الجلجلان في رفع المناعة وذلك لأنها تحتوي على كمية جيدة من الزنك؛ مما يساعد في تطوير وتنشيط الخلايا اللمفاوية التائية، وهي جزء من جهاز المناعة في الجسم.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي