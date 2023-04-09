بيروت - نادين محمد - فوائد السوبيا الحمراء في رمضان عديدة، فهي مزيج منعش من بودرة جوز الهند والحليب، وأحد المشروبات الأساسية على مائدة رمضان، وغالبًا ما تستخدم للإفطار لأنها تقضي على العطش وتعزز مستويات الطاقة على الفور، مما يجعلها مثالية لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، على الرغم من انتشار السوبيا خلال شهر رمضان إلا أنها متوفرة على مدار العام، ويعشقها الأطفال والكبار على حدٍ سواء.

تعد السوبيا الحمراء مشروباً مليئاً بالمعادن والمغذيات الحيوية بما في ذلك الكالسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك. فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية الرائعة للسوبيا الحمراء.

1. تقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعد المحتوى المعدني العالي في السوبيا الحمراء، وخاصة الزنك، في إعطاء دفعة طبيعية لجهاز المناعة في الجسم.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

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تحتوي السوبيا الحمراء على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تضيف كتلة إلى البراز لمنع الإمساك، وتضمن حركة سلسة للطعام عبر الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي .

تحتوي السوبيا أيضًا على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يسمح لهذه البكتيريا الجيدة بإنتاج أحماض، وبالتالي تغذية خلايا الأمعاء.

3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ومنع فقر الدم

مسحوق السوبيا غني بالحديد الضروري لإنتاج الهيموجلوبين الذي يساعد على توصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتنظيم مستويات ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى فقر الدم، لذا فإن تناوله بانتظام يمكن أن يمنع تطور فقر الدم.

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تعد السوبيا أيضًا مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم الذي يساعد أيضًا على تنظيم ضغط الدم.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن مسحوق جوز الهند يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يساعد على تقوية الشرايين وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4.فوائد السوبيا الحمراء في رمضان وهشاشة العظام

يحتوي مسحوق السوبيا على مجموعة واسعة من المعادن الأساسية بما في ذلك الكالسيوم اللازم للحفاظ على الأنسجة الضامة، وخطر الإصابة بأمراض معينة مثل هشاشة العظام.

5. تعزيز صحة وظائف الدماغ

الصورة من موقع freepik

المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في مسحوق جوز الهند تعد مكونًا أساسيًا في السوبيا الحمراء، وتعزز إنتاج الناقلات العصبية وتحسين وظيفة الدماغ الصحية وحمايتها.

6. فوائد السوبيا الحمراء مضادة للجراثيم

تحتوي السوبيا الحمراء على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا للمساعدة في مكافحة العدوى، والقضاء على البكتيريا والخميرة.

كيفية تحضير السوبيا الحمراء

امزج 1-2 ملعقة صغيرة من مسحوق السوبيا مع نصف كوب من الحليب، ونصف كوب من الماء المثلج أو الثلج المجروش، وعدد 3 ثمرات من التمر، وكمية قليلة من الهيل وسكر حسب الرغبة ورشة من الحبهان المطحون ونصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقة صغيرة من ماء الورد، ثم أضيفي السكر أو العسل للتحلية حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك، أضيفي بعض الفانيليا، ثم نضع المكونات السابقة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم في الخلاط الكهربائي لخلط المكونات معاً ثم القيام بتصفية العصير، وإضافة اللون الأحمر للعصير، ويقدم بارداً، ويمكن إضافة أي نوع من المكسرات أو الفواكه المجففة للعصير حسب الرغبة.

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الصورة من موقع freepik

المصدر : موقع هيلث