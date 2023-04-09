شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عندما ينتشر سرطان الثدى إلى عظامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدى من أشهر أنواع الأمراض السرطانية فعندما ينتشر سرطان الثدي خارج الثدي، فإنه غالبًا ما يهبط في العظام، وذلك فقًا لإحدى الدراسات وقد ينتشر أيضًا إلى الرئتين أو الكبد أو الدماغ.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن نقائل العظام، المعروفة أيضًا باسم "ميتات العظام"، تحدث في حوالي 70 في المائة من النساء المصابات بسرطان الثدي النقيلي ، وغالبًا ما تكون أول علامة على عودة السرطان ، كما تقول أليسا هيستون بورتر، طبيبة أورام سرطان الثدي وأستاذة الطب المساعدة في معهد جيمس ب. ويلموت للسرطان بجامعة روتشستر. في حين أن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر إلى أي عظام الجسم، فإنه ينتشر في الغالب إلى العمود الفقري والحوض والأضلاع والعظام الطويلة للذراعين والساقين.

عادةً ما يكون ألم العظام هو أول علامة على انتشار السرطان في العظام، ومع ذلك، في بعض الحالات، تسبب النقائل العظمية أعراضًا قليلة أو معدومة، ويستغرق الأمر فحصًا روتينيًا أو كسرًا من السقوط الطفيف أو الإصابة للكشف عن سرطان العظام.

معظم الأوجاع والآلام ليست سرطانية ولكن من المهم أن تحافظ على حوار مفتوح وصادق مع طبيبك حول أي إزعاج غير عادي أو مستمر قد تشعر به، ويمكنه أو يمكنها تحديد ما إذا كان الحصول على الصور مناسبًا لاستبعاد ورم خبيث في العظام، وفيما يلي أعراض ورم خبيث في العظام يجب البحث عنها:

-آلام العظام، وهي أكثر أعراض ورم خبيث في العظام شيوعًا قد يأتي الألم ويختفي في البداية ، ويزداد سوءًا في الليل ، ويشعر بتحسن مع الحركة في وقت لاحق ، قد يصبح ثابتًا ويزداد سوءًا أثناء النشاط البدني ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS). تقول هيستون إنه من المهم أن تخبر فريق رعاية مرضى السرطان الخاص بك عن أي ألم جديد غير مبرر لا يحل بالراحة إذا كان الألم ناتجًا عن ورم في العظام ، فقد يكون هذا العظم ضعيفًا ومعرضًا لخطر الكسر ، والذي يمكن الوقاية منه إذا تم اكتشاف ورم خبيث مبكرًا وعلاجه.

-العظام المكسورة نظرًا لأن النقائل يمكن أن تلتهم مناطق من العظام أو تحفز نمو العظام غير الطبيعي ، فإنها يمكن أن تسبب ضعف العظام وعدم استقرارها ، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، إلى أن أكثر مواقع الكسر شيوعًا هي العمود الفقري والعظام الطويلة للذراعين والساقين ويمكن أن يحدث الكسر من السقوط أو الصدمة أو الأنشطة اليومية في حالة ضعف العظام بشكل ملحوظ، أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من ألم مفاجئ وشديد في العظام ، فقد يكون ذلك علامة على حدوث كسر.

-ضغط الحبل الشوكي عندما ينتشر السرطان إلى عظام العمود الفقري ، يمكن أن يضغط على الحبل الشوكي أو يضغط عليه هذا يمكن أن يسبب ضعف في الساقين ، وخدر في البطن أو الساقين (أو في أي مكان آخر في الجسم) ، وصعوبة التبول، والإمساك.

-العطش الشديد، وفقدان الشهية، والخمول هذه علامات على فرط كالسيوم الدم ، أو مستويات عالية من الكالسيوم في الدم، يمكن أن تتسبب النقائل العظمية في إطلاق الكالسيوم في مجرى الدم والذي إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.

إن معالجة سرطان الثدي الكامن هو أهم خطوة في علاج النقائل العظمية ، اعتمادًا على نوع الورم قد يشمل ذلك العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني أو الأدوية الموجهة.