علاج الحرارة للأطفال والرضع بطرق دوائية و منزلية

تعد ارتفاع درجة الحرارة إحدى العلامات الشائعة لوجود عدوى ما، لعلاج الحرارة للأطفال عليك معرفة السبب الكامن ورائها، ولتعرف على طرق علاج الحرارة للرضع والأطفال تابع المقال الآتي.

أدوية علاج الحرارة للأطفال وطرق استخدامها

ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي من الأدوية التالية المستخدمة في علاج الحرارة، قد تختلف جرعة الدواء باختلاف وزن الطفل وعمره، فيما يلي أبرز الأدوية المستخدمة في علاج الحرارة للأطفال وتعليمات استخدامها:

الأسيتامينوفين نقط Acetaminophen Drops

كل 1 مل من الدواء يحتوي على 100 ملليجرام من مادة الأسيتامينوفين، لا يستخدم هذا الدواء لمن هم دون الشهرين إلا بعد استشارة الطبيب، يوضح الجدول التالية الجرعات الموصى بها بناء على عمر ووزن الطفل: [1]

الوزن العمر الجرعة

5 كجم 2-3 شهور 0.6 مل

6 كجم 4 أشهر 0.9 مل

7-8 كجم 5-8 شهور 1 مل

9 كجم 9-12 شهرا 1.2 مل

10-11 كجم 13-18 شهرا 1.5 مل

12-13 كجم 19-24 شهرا 1.8 مل

*يجدر التنويه إلى أهمية رج الزجاجة جيدا قبل الاستخدام، مع ضرورة عدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها وهي 2.4 غرام\يوميا.

الأسيتامينوفين شراب Acetaminophen Syrup

كل 5 مل من الدواء يحتوي على 160 ملليجرام من الأسيتامينوفين، لا يستخدم هذا الدواء لمن هم دون السنتين إلا بعد استشارة الطبيب، يوضح الجدول التالية الجرعات الموصى بها بناء على عمر ووزن الطفل: [2]

الوزن العمر الجرعة

11-15 كجم 2-4 سنوات 5 مل

16-21 كجم 5-6 سنوات 7.5 مل

22-27 كجم 7-9 سنوات 10 مل

28-35 كجم 10-11 سنة 12 مل

36-41 كجم

12 سنة 15 مل

*بإمكانك استخدام العلاج بعد ستة ساعات من الجرعة الأولى، يجدر التنويه إلى أهمية عدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، في حال استمرار ارتفاع الحرارة ينصح باستشارة الطبيب.

الأسيتامينوفين أقراص Acetaminophen Tablet

كل قرص من الدواء يحتوي على 80 ملليجرام من الأسيتامينوفين، لا يستخدم هذا الدواء لمن هم دون السنتين إلا بعد استشارة الطبيب، يوضح الجدول التالية الجرعات الموصى بها بناء على عمر ووزن الطفل: [3]

الوزن العمر الجرعة

11-15 كجم 2-4 سنوات 2 حبة

16-21 كجم 5-6 سنوات 3 حبوب

22-27 كجم 7-9 سنوات 4 حبوب

28-35 كجم 10-11 سنة 5 حبوب

36-41 كجم

12 سنة 6 حبوب

*أعطي طفلك القرص ليقوم بمضغه أو تركه ليذوب في فمه من تلقاء نفسه، بإمكانك تكرار العلاج مرة واحدة كل 6 ساعات على ألا تتجاوز الأربع مرات يوميا.

الأسيتامينوفين تحاميل Acetaminophen Suppsitotries

كل تحميله من الدواء يحتوي على 125 ملليجرام من الأسيتامينوفين، يتوفر هناك أنواع أخرى تحتوي على 250 ملليجرام من الأسيتامينوفين وتستخدم لمن هم فوق السنة، يوضح الجدول التالية الجرعات الموصى بها لعلاج الحرارة بناء على عمر ووزن الطفل: [4]

العمر الوزن الجرعة

6 أشهر - سنة 8-11 كجم 1 تحميله (125 ملليجرام) كل 4 إلى 6 ساعات بحد أقصى

سنة - 5 سنوات 12 كجم-16 كجم 1 تحميله (250 ملليجرام) كل 4 إلى 6 ساعات بحد أقصى

*يجدر التنويه إلى أهمية مراجعة الطبيب حول الجرعة الدوائية لمن هم دون 6 أشهر.

الأيبوبروفين Ibuprofen

يتوفر هذا الدواء بعد أشكال، أقراص ونقط وشراب، يجدر التنويه إلى أهمية عدم استخدام هذا الدواء لمن هم دون الستة أشهر دون استشارة الطبيب، يوضح الجدول التالي الجرعة الدوائية لعلاج الأيبوبروفين:

العمر الوزن جرعة (النقط 50 ملجم\1.25 مل) جرعة (الشراب 100 ملجم\5مل) جرعة (الأقراص 50 ملجم)

6-11 شهر 6-7 كجم 1,25 مل 2.5 مل

12-23 شهرا 8-10 كجم 1,875 مل 4 مل

2-3 سنوات 11-15 كجم 2.5 مل 5 مل 2 قرص

4-5 سنوات 16-21 كجم 3,75 مل 5 مل 2 قرص

6-8 سنوات 22-26 كجم 5 مل 10 مل 4 أقراص

9-10 سنوات 27-32 كجم 12.5 مل 5 أقراص

11 سنة 33-43 كجم 15 مل 6 أقراص

12 سنة وأكثر 44 كجم 10 مل + 10 مل = 20 مل 8 أقراص

*بإمكانك استخدام الأيبوبروفين مرة واحدة كل 6-8 ساعات إذا لزم الأم.

ديكلوجيسك تحاميل Diclogesic Suppsototries

لا يستخدم هذا العلاج لمن هم دون عمر السنة، ينصح باستشارة الطبيب قبل البدء باستخدامه تفاديا لأي أضرار محتملة، تستخدم تحاميل ديكلوجيسك 12.5 ملليجرام مرتين يوميا، تحميله واحدة كل 12 ساعة. [6]

علاج الحرارة للأطفال في المنزل

هل يمكن علاج الحرارة للأطفال بالخل؟ تتعدد طرق علاج الحرارة للأطفال في المنزل نذكر فيما يلي أبرزها: [7]

الليمون والعسل

يتميز الليمون والعسل بقدرتهما على تعزيز الجهاز المناعي، نظرا لمحتوى الليمون الغني بفيتامين ج وخصائص العسل المميزة في مكافحة البكتيريا والفيروسات، كل ما عليك القيام به هو عصر القليل من الليمون وإضافة ملعقة صغيرة من العسل للخليط وتقديمه لطفلك، لتعزيز الفائدة بإمكانك إضافة القليل من الزنجبيل.

خل التفاح

يمكن لخل التفاح أن يساعد على خفض حرارة الأطفال، كل ما عليك القيام به هو تخفيف كمية من الخل بالماء ونقطعة من الشاش ووضعها على بطن طفلك وجبهته، أو بإمكانك إضافة نصف كوب من الخل إلى حمام دافئ لخفض حرارة طفلك.

زيت الخردل والثوم

يعد خليط زيت الخردل والثوم علاجا مثاليا للحرارة، يعمل الخليط على تعزيز التعرق وعليه المساعدة على طرد السموم من الجسم وخفض الحرارة، كل ما عليك القيام به هو تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل لمدة 30 ثانية ومن ثم إضافة ملعقة صغيرة من مهروس الثوم إلى الخليط، اترك المزيج إلا أن يبرد قليلا ومن ثم استخدمه في تدليك قدم طفلك وظهره وصدره.

حمام الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على علاج الحرارة للأطفال عن طريق دوره في تحفيز التعرق، كل ما عليك القيام به هو إضافة 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى حوض الاستحمام الخاص بطفلك.

البصل

تم استخدام البصل منذ القدم في علاج الحرارة للأطفال، وذلك عن طريق فرك شرائح البصل بقدم طفلك لمدة دقيقتين على الأقل لكل قدم، للحصول على النتائج المرجوة ينصح بتطبيق الخلطة مرتين يوميا.

علاج الحرارة للأطفال بالأعشاب

يمكن لبعض الأعشاب أن تعمل كعلاج طبيعي في علاج الحرارة الناجمة عن عدوى فيروسية، فيما يلي أهم هذه الأعشاب: [8]

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائصا قوية مضادة للأكسدة والالتهابات تساعد في تخفيف أعراض الحرارة الناجمة عن عدوى فيروسية، للاستفادة من خصائص الزنجبيل في علاج الحرارة للأطفال قم بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء واتركه يغلي لمدة 2-5 دقائق، عند الانتهاء قم بتصفية الخليط وقدمه لطفلك وهو دافئ، يجدر التنويه إلى أهمية عدم تقديم الزنجبيل لمن هم دون عمر السنة دون استشارة الطبيب، بإمكانك تحلية الشاي باستخدام العسل.

بذور الكزبرة

تتميز الكزبرة بمحتواها الغني بالزيوت الطبيعية والمضادات الحيوية التي تساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي ومكافحة العدوى، للاستفادة من خصائص الكزبرة قم بنقع القليل من بذور الكزبرة في نصف لتر من الماء وقم بتقديم هذا الماء لطفلك عدة مرات يوميا.

الثوم

يمتلك الثوم خصائصا قوية مضادة للالتهابات تساعد في القضاء على العدوى وعلاج الحرارة، بإمكانك تقديم الثوم لطفلك إما عن طريق إضافته للطعام أو إعطاءه إياه لمضغه.

المورينجا

وجدت بعض الدراسات فعالية لحاء نبات المورينجا في علاج الحرارة وطرد السموم من الجسم، يعود ذلك إلى محتوى هذا النبات بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

بلسم الليمون

بلسم الليمون أو المعروف بالمليسة يعد أحد الأعشاب شائعة الاستخدام مع الشاي، وجدت بعض الأبحاث فعالية هذه الأعشاب في مكافحة العدوى وعليه علاج الحرارة.

نصائح لتخفيف الحرارة للأطفال

لعلاج الحرارة في المنزل عليك باتباع الخطوات التالية: [9]

تخفيف ملابس طفلك، ألبس طفلك ملابس خفيفة الوزن، يمكن لذلك أن يخفف من الحرارة ويساعده على الهدوء.

خفض حرارة المنزل، احرص على جعل منزلك معتدل الحرارة عند ارتفاع حرارة الطفل يمكن لذلك أن يقلل من فرصة ارتفاع حرارة الطفل. الحمام الفاتر، احرص على استخدام الماء الفاتر القريب لدرجة حرارة جسمك، يمكن للماء البارد أن يزيد من فرصة ارتفاع حرارة الطفل من جديد.

تقديم كمية كافية من السوائل، يمكن لارتفاع الحرارة للأطفال أن يزيد من فرصة الإصابة بالجفاف وعليه عليك التأكد من حصول الطفل على كمية كافية من السوائل.

تجنب استخدام الثلج أو الكحول في خفض حرارة الطفل.

أعراض تتطلب استشارة الطبيب

احرص على مراقبة طفلك باستمرار عند ارتفاع درجة حرارته مع ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي من الأعراض التالية: [9]

في حال كان عمر طفلك يتراوح بين 3-6 شهور، وتبلغ حرارته عند قياسها شرجيا 38.9 درجة مئوية.

في حال ارتفاع درجة حرارة طفلك الرضيع الذي يقل عمره عن 3 أشهر.

في حال تغير مزاج طفلك وأصبح يبدو أكثر عصبية من المعتاد.

في حال كان يبدو على طفلك الخمول أو التعب.

استمرار الحرارة لأكثر من 24 حرارة أو في حال كانت ترتفع بشكل منتظم على سبيل المثال مرة كل 4 ساعات.

عدم انخفاض درجة الحرارة خلال دقائق أو ساعات من استخدام أدوية الحرارة.

تتعدد طرق علاج الحرارة للأطفال منها العلاج الدوائي ومنها بعض الطرق العشبية والمنزلية ولكن يبقى العلاج الدوائي هو الأفضل والأكثر فعالية.

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