إليك دليلك الشامل لعلاج ثعلبة الشعر

هل سمعت من قبل عن ثعلبة الشعر؟ هل تساءلت يوما عن أسباب ثعلبة الشعر وأبرز طرق علاجها؟ تابع المقال الآتي لتعرف على أسباب وأعراض وطرق علاج ثعلبة الشعر.

أدوية علاج ثعلبة الشعر

هل يمكن علاج ثعلبة الشعر للنساء؟ بشكل عام، يمكننا القول أن أغلب المصابين بثعلبة الشعر لا يحتاجون إلى العلاج في المراحل المبكرة وذلك لأن الشعر يعود للنمو من تلقاء نفسه دون أي تدخل طبي، غالبا ما تتشابه طرق علاج ثعلبة الشعر للرجال والنساء وحتى الأطفال، يمكن لاستخدام أدوية علاج ثعلبة الشعر أن تسرع من عملية نمو الشعر، بإمكانك التعرف فيما يلي على أبرز أدوية علاج ثعلبة الشعر. [1]

الكورتيكوستيرويدات لعلاج ثعلبة الشعر

تصنف الكورتيكوستيرويدات (باللغة الإنجليزية: Corticosteroids) ضمن عائلة الأدوية المضاد للالتهاب، يتوفر هناك عدة أشكال صيدلانية للكورتيكوستيرويد، تختلف باختلاف دواعي الاستعمال، وفيما يلي أبرز أنواع الكورتيكوستيرويدات المستخدمة في علاج ثعلبة الشعر:

الحقن داخل الآفة، يعد هذا الشكل هو الأكثر شيوعا في علاج ثعلبة الشعر، يقوم الطبيب المعالج بحقن مادة الكورتيكوستيرويد في البقع الفارغة من الجلد بواسطة إبرة صغيرة، قد يقوم الطبيب بتكرار العلاج كل 4 إلى 6 أسابيع، يمكن ملاحظة الآثار الإيجابية للعلاج بعد مرور 4 أسابيع على الأقل.

الكورتيكوستيرويد الموضعي، يعتقد أن استخدام الكورتيكوستيرويد الموضعي يمكن أن يساعد في التقليل من الالتهاب حول بصيلات الشعر، أشارت بعض الدراسات فعالية هذا العلاج في التقليل من تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر من جديد.

الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم، غالبا ما يتم استخدام الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم في علاج حالات الثعلبة المتوسطة إلى الشديدة، يمكن للمرضى ملاحظة نمو الشعر بعد فترة زمنية قصيرة من العلاج، يجدر التنويه إلى أن استخدام حبوب الكورتيكوستيرويد قد يسبب بعض الآثار الجانبية، وعليها ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل البدء باستخدامها.

المينوكسيديل الموضعي لعلاج ثعلبة الشعر

غالبا ما يستخدم المينوكسيديل الموضعي (باللغة الإنجليزية: Minoxidil) في علاج حالات ثعلبة الشعر الخفيفة، يتم استخدامه عن طريق تطبيق العلاج الموضعي على فروة الرأس مرة أو مرتين يوميا لتحفيز نمو الشعر على كل من فروة الرأس والحاجبين واللحية. لضمان الحصول على النتائج المرجوة من العلاج ينصح باستخدام المينوكسيديل الموضعي إلى جانب أدوية الكورتيكوستيرويد.

أنثرالين لعلاج ثعلبة الشعر

تشبه مادة الأنثرالين (باللغة الإنجليزية: Anthralin) مادة القطران إلى حد كبير، غالبا ما تستخدم في علاج الصدفية - أحد الأشكال الشائعة لثعلبة الشعر، يتم استخدام هذا العلاج عن طريق تطبيق مادة الأنثرالين موضعيا على البقع الفارغة من الشعر مرة واحدة يوميا ومن ثم غسل المادة عن الشعر بعد مرور 30 إلى 60 دقيقة من تطبيقها. يمكن للمرضى ملاحظة النتائج الإيجابية للعلاج بعد مرور 8 إلى 12 أسبوعا من العلاج، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام هذا العلاج، حيث أن استخدامه قد يسبب تهيجا في فروة الرأس وتغيرا في لون الجلد إلى اللون البني.

العلاج المناعي الموضعي

غالبا ما يستخدم العلاج المناعي الموضعي في علاج ثعلبة الشعر الكلية أو الشاملة، يتضمن هذا العلاج تطبيق مواد كيميائية تعرف بثنائي فينسيبرون أو ثنائي نيتروكلوروبنزين على فروة الرأس، وجدت بعض الدراسات فعالية هذا العلاج في تعزيز نمو الشعر لدى 40% من المرضى الذين قاموا باستخدامه، يمكن ملاحظة النتائج الإيجابية للعلاج بعد مرور 6 أشهر من العلاج. يجدر الإشارة إلى أن استخدام هذا العلاج قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية من أبرزها ما يلي:

احمرار.

حكة.

طفح جلدي.

علاج ثعلبة الشعر طبيعياً

هل يمكن علاج ثعلبة الشعر بالثوم؟ إضافة إلى علاجات ثعلبة الشعر بالأدوية يمكن للعلاجات الطبيعية التالية أن تقلل من تساقط الشعر وتساعد في علاج ثعلبة الشعر، فيما يلي أبرز هذه العلاجات. [2]

العسل والليمون لعلاج ثعلبة الشعر

يتميز العسل بامتلاكه خصائصا مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تطهير فروة الرأس المسببة لانسداد بصيلات الشعر، أما العسل فيساعد على ترطيب الشعر وتقويته، كل ما عليك القيام به لتطبيق هذه الخلطة هو خلط كمية قليلة من العسل مع بضع قطرات من الليمون وفرك فروة الرأس بالخليط مع تدليكه قليلا ومن ثم غسله بالماء والشامبو.

البصل لعلاج ثعلبة الشعر

يتميز البصل بمحتواه العالي من الكبريت، يمكن أن يساعد تطبيق البصل موضعيا على فروة الرأس على محاربة أي عدوى هناك، للاستفادة من خصائص البصل في علاج ثعلبة الشعر قم بعصر البصل وتطبيق عصيره على فروة الرأس مباشرة.

الثوم لعلاج ثعلبة الشعر

كالبصل تماما، يتميز الثوم بمحتواه العالي بالكبريت، يساعد الثوم على تعزيز نمو الشعر والتقليل من تساقطه وذلك عن طريق تحفيز الجلد على إفراز المزيد من الكولاجين، وللاستفادة من خصائص الثوم في علاج ثعلبة الشعر قم بعصر الثوم وخلط عصير مع القليل من زيت جوز الهند، اترك الخليط يغلي قليلا على النار، عند الانتهاء اتركه ليبرد ومن ثم ضعه على فروة الرأس.

دقيق الشوفان لعلاج ثعلبة الشعر

يعد الشوفان أحد المصادر الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية كالحديد والأميغا 3 والأوميغا 6 والألياف والزنك، يمكن لتناول دقيق الشوفان بشكل يومي أن يساعد في دعم عملية نمو الشعر وذلك عن طريق تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها في عملية النمو.

مستخلص الصبار لعلاج ثعلبة الشعر

يستخدم جل الصبار في علاج مشاكل الشعر والبشرة المختلفة، بإمكانك استخدام مستخلص الصبار لعلاج ثعلبة الشعر عن طريق تطبيق جل الصبار موضعيا على فروة الرأس.

علاج ثعلبة الشعر بالأعشاب

إضافة إلى طرق العلاج السابقة لعلاج ثعلبة الشعر يمكن لبعض العلاجات العشبية أن تساعد في علاج المشكلة، فيما يلي أبرز العلاجات العشبية لعلاج ثعلبة الشعر. [2]

نبات الحلبة لعلاج ثعلبة الشعر

يحدث تساقط الشعر عند الإصابة بثعلبة الشعر نتيجة عدم توازن نسبة هرمون الديهدروتستوستيرون - الهرمون المنظم لدورة الشعر - تعمل بذور الحلبة بخصائصها الفريدة عن طريق منع زيادة نسبة الديهدروتستوستيرون والتقليل من عدم التوازن في فروة الرأس، لاستخدام بذور الحلبة لثعلبة الشعر قم بنقع بذور الحلبة بالماء ليلة كاملة لصنع عجينة فيما بعد، قم بوضع الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة وعند الانتهاء اغسل راٍسك بالماء والشامبو.

الكركديه وزيت الهندباء لعلاج ثعلبة الشعر

يستخدم الكركديه بشكل شائع في علاج الثعلبة البقعية، حيث يعزز نمو الشعر، للاستفادة من خصائص الكركديه في علاج ثعلبة الشعر قم بنقع بتلات الكركديه في زيت الهندباء، وتطبيق الخليط على فروة الرأس، ولا تنسى غسل الشعر بالماء والشامبو عند الانتهاء.

شوك الحليب لعلاج ثعلبة الشعر

يعتبر شوك الحليب علاجًا عشبيًا شائعًا تم استخدامه لآثاره العلاجية لعدة قرون، تتميز هذه العشبة بمحتواها الغني بمضادات الأكسدة، والتي يعتقد أنها تساعد على تقوية الجذور ومنع تساقط الشعر، للاستفادة من خصائص هذه العشبة قم بإضافة 2 قطرة من زيت شوك الحليب إلى 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك ومن ثم تدليك فروة الرأس بخليط الزيوت.

علاج ثعلبة الشعر للأطفال

لا تقتصر الإصابة بداء الثعلبة على البالغين فحسب إنما يمكن للأطفال أن يصابوا به أيضا، غالبا ما يستعيد أغلب المرضى نمو الشعر الطبيعي دون أي علاج وذلك في الحالات الخفيفة، ومع ذلك يمكن لبعض العلاجات والأدوية أن تسرع من عملية نمو الشعر، يعتمد استخدام الدواء على مجموعة من العوامل منها: عمر المريض، درجة انتشار الثعلبة لديه، ومدى تساقط الشعر، فيما يلي بعض الخيارات العلاجية لعلاج ثعلبة الشعر للأطفال: [3]

الكورتيكوستيرويد الموضعي.

حقن الكورتيكوستيرويد.

المينوكسيديل الموضعي.

العلاج المناعي.

أعراض ثعلبة الشعر

يمكن الاستدلال على ثعلبة الشعر من خلال مجموعة من الأعراض والعلامات وتتضمن الآتي: [5]

تقصف الشعر وسهولة تساقطه.

وجود مناطق ضعيفة ومؤلمة في فروة الرأس.

ظهور بقع دائرية الشكل قشرية وملتهبة، قد تكون بقع واحدة أو عدد من البقع.

يمكن ملاحظة ازدياد في حجم البقع، وقد تبدأ بعض البقع السوداء في الظهور عليها.

يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب في حال كنت تعاني من حكة أو تساقط في الشعر أو ملاحظة أي تغيرات غريبة على فروة الرأس، قد يترتب على ترك فروة الرأس دون علاج مضاعفات قد تكون خطيرة من أبرزها الإصابة بما يعرف بالشهدة، وهي التهاب شديد في فروة الرأس يظهر على شكل تورمات بارزة وناعمة تفرز صديد وتسبب ظهور قشور صفراء اللون وسميكة على فروة الرأس، يمكن لهذه الحالة أن تسبب سهولة اقتلاع الشعر وتساقطه.

أسباب ثعلبة الشعر

تحدث ثعلبة الشعر غالبا نتيجة الإصابة بعدوى فطرية، غالبا ما تظهر هذه الحالة ما بين الأطفال في سن المدرسة، والبالغين، تهاجم الفطريات الطبقة الخارجية لفروة الرأس والشعر الأمر الذي يؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه، قد تنتقل العدوى إلى الشخص عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب أو حتى حيوان مصاب أو عن طريق ملامسة الأجسام والأسطح التي لمسها شخص مصاب. [5]

ولا تقتصر أسباب ثعلبة الشعر على العدوى الفطرية فحسب إنما يمكن أن تحدث استجابة للجهاز المناعي، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر، في بعض الحالات النادرة قد تسبب ثعلبة الشعر فقدان الشعر بالكامل. [6]

نصائح وإرشادات لمرضى ثعلبة الشعر

إلى جانب العلاجات الطبيعية والدوائية والعشبية التي سبق ذكرها يمكن لبعض النصائح والإرشادات التالية أن تساعد في علاج المشكلة: [6]

الحرص على حماية العينين من أشعة الشمس الضارة عند الخروج من المنزل وذلك بارتداء النظارات الشمسية، وبالأخص في حال المعاناة من تساقط شعر الرموش نتيجة الثعلبة.

تناول طعام صحي ومتوازن غني بكافة العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن.

الابتعاد عن التوتر والقلق، وجدت بعض الأبحاث أن التوتر يلعب دورا في زيادة فرصة الإصابة.

تغطية الرأس لحمايته وذلك باستخدام قبعة الرأس أو أي قطعة من القماش.

الوقاية من مرض الثعلبة

للحد من خطور الإصابة بثعلبة الشعر يمكن للنصائح التالية أن تساعدك: [5]

غسل الرأس بالشامبو باستمرار، احرص على غسل فروة الرأس لك ولطفلك بانتظام، وعلى وجه الخصوص بعد قص الشعر، يمكن لبعض المنتجات أن تساعد في الوقاية من الإصابة كزيت جوز الهند والكريمات التي تحتوي على مادة السيلينيوم.

تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة الحاملة للعدوى، بإمكانك ملاحظة العدوى عن طريق ملاحظة بقع خالية من الشعر على جلد الحيوانات الأليفة.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين، كالمناشف والفراشي والأدوات الرياضية وغيرها من الأمور الشخصية.

الحفاظ على نظافة البشرة وجفافها، احرص على غسل يدي طفلك وبالأخص بعد اللعب مع الحيوانات الأليفة.

تتعدد طرق علاج ثعلبة الشعر فمنها: العلاج الدوائي والآخر باستخدام الطرق الطبيعية والأعشاب، ينصح باستشارة الطبيب للحصول على العلاج الأنسب لك ولطفلك تفاديا لأي مضاعفات قد تكون خطيرة ناجمة عن المرض.

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