أبرز فوائد وأضرار الحلتيت للأطفال والرضع

الحلتيت هو أحد أنواع النباتات كريهة الرائحة مرة الطعم، تم استخدام هذا النبات منذ القدم لعلاج العديد من الحالات الصحية، ما هي فوائد الحلتيت للأطفال وما هي أضراره؟ تابع المقال الآتي لتعرف على أبرز المعلومات عن الحلتيت.

فوائد الحلتيت للأطفال

يتميز الحلتيت بفوائده المتعددة التي تعود إلى خصائصه الفريدة، يمتلك الحلتيت خصائصا مضادات للالتهابات والميكروبات، كما يمتلك القدرة على التقليل من شدة مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، فيما يلي أبرز فوائد الحلتيت للأطفال:

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

تتمثل فوائد الحلتيت للأطفال لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي في الآتي: [1]

الحلتيت للأطفال للديدان، يمتلك الحلتيت خصائصا مضادة للميكروبات تمنع من نمو البكتيريا في الأمعاء وتقلل من فرصة الإصابة بديدان المعدة.

الحلتيت للأطفال للإمساك، يتميز الحلتيت بمحتواه الغني بالألياف الغذائية التي تحافظ على انتظام حركة الأمعاء وعليه التقليل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

التقليل من الانتفاخ وآلام البطن.

الحلتيت للأطفال للإسهال، يساعد الحلتيت في علاج الإسهال وذلك عن طريق زيادة التمثيل الغذائي واستعادة مستوى الحموضة الطبيعي في الأمعاء.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

من فوائد الحلتيت للأطفال علاج التهابات الجهاز التنفسي والشعب الهوائية والسعال الديكي والبرد والربو، يعود ذلك إلى خصائص الحلتيت المضادات للالتهابات والطاردة للبلغم التي تساعد في التقليل من احتقان الصدر وعليه التقليل من فرصة الإصابة بالعدوى. [1]

علاج لدغات ولسعات الحشرات

من أحد أهم فوائد الحلتيت للأطفال هي قدرته على علاج لدغات الحشرات التي تصيب الأطفال بشكل شائع، يساعد تطبيق عجينة مكونة من الحلتيت الثوم على مكان اللدغة على التخفيف من الألم الناجم عنها والتقليل من الأعراض الجانبية الناجمة عن اللدغة. [1]

فاتح للشهية

يمتلك الحلتيت خصائص مهدئة تساعد في تهدئة بطانة البطن والتقليل من التشنجات وانتفاخ البطن، وعليه يمكن أن يساعد على فتح الشهية. [2]

تعزيز الجهاز المناعي

يتميز الحلتيت بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يمكن لاستخدام الحلتيت بانتظام أن يساعد على تعزيز عمل الجهاز المناعي لطفلك ويقلل من احتمالية إصابته بالأمراض. [2]

طريقة استخدام الحلتيت للأطفال

هل يمكن استخدام الحلتيت للأطفال الرضع؟ على الرغم من أن الحلتيت يعد أمنا للاستخدام للأطفال ولكن ليس عن طريق الفم، يمتلك هذا النبات طعما لاذعا وخصائصا طبية قوية قد تسبب الضرر لطفلك الصغير، في حال الرغبة بالاستفادة من فوائد الحلتيت للانتفاخ والغازات بإمكانك استخدام الحلتيت كعجينة وتدليك بطن طفلك الصغير بها مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية عدم الاقتراب من السرة عند تطبيق الحلتيت، لتحضير عجينة الحلتيت قم باتباع الخطوات التالية: [2]

أضف ملعقة صغيرة من الحلتيت إلى القليل من الماء الدافئ لصنع عجينة الحلتيت.

عوضا عن الماء بإمكانك تحضير العجينة بخلطها ببعض الزيوت كزيت الزيتون أو زيت الخردل والحصول على النتيجة ذاتها.

يجدر التنويه إلى أهمية عدم إطعام طفلك الذي يقل عمره عن 10 شهور من الحلتيت، يمكن لذلك أن يتسبب في إصابة طفلك باضطرابات الدم، بعد مرور العام الأول لطفلك بإمكانك إضافة الحلتيت إلى طعام طفلك كتوابل على طبق السلطة أو الطعام الخاص به.

محاذير استخدام الحلتيت للأطفال

بشكل عام ينصح بتجنب استخدام الحلتيت للأطفال نظرا لدوره في زيادة فرصة الإصابة باضطرابات الدم، كما يحذر استخدامه في كل من الحالات التالية: [3]

قد ينتقل الحلتيت عبر حليب الثدي ويزيد من فرصة إصابة الرضيع بالنزيف نظرا لدوره في زيادة سيولة الدم.

ينصح بالتوقف عن استخدام الحلتيت قبل أسبوعين على الأقل من أي إجراء جراحي، لتقليل من خطر الإصابة بالنزيف.

الأطفال المصابين بالصرع أو أي مشاكل في الجهاز العصبي.

أضرار الحلتيت للأطفال

غالبا ما يعد الحلتيت أمنا للاستخدام في حال استخدامه بكميات صغيرة، ومع ذلك ينصح باستهلاكه بحذر تفاديا لأي أضرار أخرى، فيما يلي أبرز أضرار الحلتيت: [3]

تورم الشفاه، قد يتسمر التورم لبضع ساعات، ينصح باستشارة الطبيب في حال انتشار التورم إلى الرقبة أو الوجه.

مشاكل في الجهاز الهضمي، على الرغم من فوائد الحلتيت للجهاز الهضمي إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبب الغازات والإسهال وحموضة المعدة.

طفح جلدي، قد يسبب الحلتيت لدى البعض احمرار في الجلد ترافقه حكة خفيفة، في حال تفاقم الطفح الجلدي احرص على استشارة الطبيب فورا.

الحلتيت للأطفال جابر القحطاني

على الرغم من الفوائد المزعومة لاستخدام الحلتيت عن طريق الفم إلا أن الدكتور جابر القحطاني حذر من استخدامه داخليا للأطفال لما له من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي، وعليه ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل البدء بتضمين الحلتيت في نظام طفلك الغذائي.

القيمة الغذائية للحلتيت

فيما يلي القيمة الغذائية للحلتيت في ملعقة واحدة كبيرة: [4]

سعرات حرارية: 65 سعرة حرارية.

إجمالي الدهون: 1 جرام.

الصوديوم: 4 ملليجرام.

الكربوهيدرات: 11 جرام.

البروتين: 1 جرام.

الكالسيوم: 0.04 جرام.

يعد الحلتيت أحد أنواع التوابل المشهورة في المطبخ الهندي، تم استخدامه منذ القدم للأطفال لفوائده المتعددة للجهاز الهضمي، بإمكانك استخدام الحلتيت كمسحوق يضاف إلى الطعام أو كعجينة تطبيق على البطن، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام الحلتيت للأطفال.

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