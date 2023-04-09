طرق لعلاج فقر الدم للحامل

يعد فقر الدم إحدى الحالات المرضية التي يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أقل من الطبيعي، يتم تحديد فقر الدم للحامل عن طريق فحوصات الحمل الروتينية، ولتعرف على أعراض فقر الدم وأبرز أسبابه وطرق علاج فقر الدم للحامل تابع المقال الآتي.

أعراض فقر الدم أثناء الحمل

تختلف أعراض فقر الدم للحامل من امرأة إلى أخرى، قد تعاني بعض السيدات من بعض هذه الأعراض أو جميعها، [1]

التعب.

الدوار.

شحوب الجلد والشفتين والأظافر.

ارتفاع معدل ضربات القلب.

صعوبة في التركيز.

ضيق في التنفس.

أسباب فقر الدم أثناء الحمل

تتضمن أسباب فقر الدم للحامل ما يلي: [1]

زيادة ميوعة الدم

أثناء الحمل يرتفع حجم الدم في الجسم لتلبية حاجة الأم والجنين المتنامي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تركيز خلايا الدم الحمراء، ولكن مع تقدم الحمل تبدأ خلايا الدم الحمراء بالازدياد تدريجيا لتصل إلى المستوى الطبيعي.

نقص الحديد

يحدث هذا النوع من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الهيموجلوبين، يعد الهيموجلوبين أحد البروتينات الرئيسية في خلايا الدم الحمراء، وهو المسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون خارجا. يعد هذا النوع من فقر الدم هو الأكثر شيوعا خلال فترة الحمل.

نقص الفولات

يوجد حمض الفوليك بشكل طبيعي ففي الخضراوات الورقية الخضراء، يحتاج الجسم هذا الحمض لإنتاج خلايا الدم الحمراء، في حال انخفاض نسبة هذه الحمض في الدم لن يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من خلايا الدم الحمراء وعليه تزداد فرصة حدوث فقر الدم.

نقص فيتامين ب12

يحتاج الجسم فيتامين ب12 لإنتاج خلايا حمراء سليمة، قد يسبب انخفاض نسبة هذا الفيتامين عن المستوى الطبيعي إلى حدوث خلل في إنتاج خلايا الدم الحمراء وعليه تزداد فرصة حدوث فقر الدم.

أسباب أخرى

إضافة إلى الأسباب السابقة يمكن لبعض العوامل أن تزيد من فرصة الإصابة بفقر الدم للحامل منها التالي:

الحمل بتوأم.

في حال الأحمال المتقاربة.

عدم الحصول على كمية كافية من الحديد في النظام الغذائي.

الإصابة بفقر الدم قبل الحمل.

التقيؤ المستمر نتيجة غثيان الصباح.

علاج فقر الدم أثناء الحمل

يتم تحديد علاج فقر الدم خلال الحمل وفقًا لمسبباته ومدى خطورته، قد يشمل علاج فقر الدم للحامل ما يأتي:

أدوية علاج فقر الدم للحامل واستخدامها

يعتمد علاج فقر الدم للحامل على العمر وشدة الأعراض والصحة العامة للمرأة الحامل، أفضل طريقة لعلاج فقر الدم للحامل هي التأكد من الحصول على ما يكفي من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

قد تحتاج بعض السيدات إلى تناول مكملات الحديد عدة مرات يوميا وذلك بناء على درجة فقر الدم لديها، كما قد ينصح الطبيب بضرورة تناول فيتامين ج أو عصائر الحمضيات، وجد أن تناول عصائر الحمضيات قد تزيد من امتصاص الحديد في الجسم، ينصح بتناول الحديد قبل نصف على الأقل من وجبة الطعام.

قد يترتب على استخدام الحديد مجموعة من الآثار الجانبية من أبرزها الإمساك والغثيان وتغير لون البراز، ينصح باستشارة الطبيب في حال مواجهة أي من الأعراض السابقة قد يقوم الطبيب بتغيير الدواء أو التخفيف من الجرعة المستخدمة.

كما قد يوصي الطبيب بضرورة استخدام مكملات حمض الفوليك وبجرعة 400 ميكروغرام يوميا لضمان حصول الجسم على كمية كافية منها. [2]

علاج فقر الدم للحامل بالغذاء

لا تقتصر إمكانية علاج فقر الدم للحامل بالأدوية فحسب إنما يمكن للاهتمام بالغذاء أن يساعد في علاج فقر الدم للحامل، فيما يلي بعض الأطعمة التي عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي: [2]

اللحوم، لحم البقر ولحم الضأن والكبد ولحوم الأعضاء الأخرى.

الدواجن، الدجاج والبط والديك الرومي والكبد وخاصة اللحوم الداكنة.

الأسماك، وبالأخص المحار المطبوخ بالكامل والسردين، يجدر التنويه إلى أهمية تجنب أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق كالسلمون والروبيان وسمك التونة والقد والبلطي.

الخضراوات الورقية، كالبروكلي واللفت والكرنب.

البقوليات، كالفاصولياء والبازلاء.

الخبز الأبيض المدعم بالحديد.

الفواكه الحمضية والعصائر.

حبوب الإفطار المدعمة.

علاج فقر الدم للحامل بالأعشاب

إضافة إلى ما سبق يمكن لبعض الأعشاب الغنية بالحديد وحمض الفوليك أن تساعد في علاج فقر الدم للحامل، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام أي من الأعشاب التالية: [3]

أوراق المورينجا، تتميز بمحتواها الغني بالحديد وفيتامين ج، وعليه يمكن لاستخدامها أن يساعد على تحسين نسبة الهيموغلوبين في الدم.

الأوشا، من الأعشاب الصينية المعروفة، استخدمت منذ القدم في علاج فقر الدم.

الجنسنج، عرفت هذه العشبة بقدرتها على علاج اضطرابات الدم المختلفة ناهيك عن قدرتها على تعزيز الجهاز المناعي.

القتاد، تم استخدام جذور هذه العشبة في علاج فقر الدم وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

مخاطر فقر الدم للحامل

قد يزيد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو الفولات أثناء الحمل من خطر الإصابة بالآتي: [1]

إصابة الجنين بفقر الدم.

معاناة الطفل من تأخر النمو.

اكتئاب ما بعد الولادة.

زيادة فرصة دخول الطفل في الخداج نتيجة انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

عيوب خلقية في العمود الفقري أو الدماغ.

ختاما، يعد فقر الدم أحد الأمراض الشائعة التي تصاب بها المرأة خلال الحمل نتيجة عدة أسباب، يعد نقص الحديد هو أكثرها شهرة، يمكن علاج فقر الدم للحامل إما عن طريق العلاج الدوائي أو الغذاء أو باستخدام بعض الأعشاب، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام أي أدوية أو أعشاب خلال فترة الحمل.

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