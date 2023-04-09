تعد الالتهابات المهبلية واحدة من الأمور الشائعة التي تصيب السيدات خلال فترة الحمل، قد يعود ذلك إلى التغيرات في الجهاز المناعي للحامل، ومن الجدير بالذكر أن طرق علاج التهابات المهبل تختلف بين النساء الحوامل والغير حوامل، سنتعرف في المقال الآتي على طرق علاج التهابات المهبل للحامل.

أدوية علاج التهابات المهبل للحامل

يعتمد علاج التهابات المهبل للحامل اعتمادا على نوع الالتهاب، وفيما يلي توضيح علاج التهابات المهبل بناء على نوع العدوى.

علاج التهابات المهبل للحامل من النوع البكتيري

يتم علاج التهابات المهبل البكتيرية للحامل باستخدام الأدوية الآتية: [1]

ميترونيدازل (Metronidazole)، قد يقوم الطبيب بوصف علاج ميترونيدازول للاستخدام الموضعي أو عن طريق الفم.

كليندامايسين (Clindamycin)، قد يقوم الطبيب بوصف علاج كليندامايسين لعلاج التهابات المهبل للحامل إما عن طريق تطبيقه بشكل موضعي أو تناول أقراص عن طريق الفم أو استخدام الكبسولات المهبلية.

يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب حول العلاج الأفضل خلال فترة الحمل، تتوفر هناك مجموعة واسعة من الأدوية لعلاج التهابات المهبل ولكن بعضها يعد غير آمن خلال الحمل وقد يسبب مضاعفات خطيرة كعلاج التينيدازول (Tinidazole).

علاج التهابات المهبل للحامل من الفطريات

يمكن علاج التهابات المهبل الفطرية خلال فترة الحمل باستخدام الأدوية التي تباع دون وصفة طبية والتي تكون إما على شكل كريمات أو مراهم أو تحاميل مهبلية، ومن الأمثلة على هذه الأدوية ما يلي: [1]

كلوتريمازول (Clotrimazole).

ميكونازول (Miconazole).

تيركونازول (Terconazole).

علاج التهابات المهبل للحامل من داء المشعرات (Trichomoniasis)

لعلاج داء المشعرات للحامل قد يقوم الطبيب بوصف علاج ميترونيدازول (Metronidazole) وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم وتستخدم لعلاج التهابات المهبل، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام العلاج. [1]

علاج التهابات المهبل للحامل من نوع بكتيريا العقدية B

تعد الإصابة بالبكتيريا العقدية ب واحدة من الإصابات الشائعة خلال فترة الحمل، يمكن لتأخر في علاج الحالة أن يسبب مضاعفات خطيرة على الطفل، يتم علاج الحالة عن طريق المضادات الحيوية التي تؤخذ عبر الوريد لحماية الطفل من الإصابة بها أثناء الولادة. غالبا ما يتم استخدام المضاد الحيوي بينيسيلين (Penicillin) في علاج الحالة. ويمكن استخدام المضادات الحيوية الأخرى في حال تحسس الحامل منه. [2]

علاج التهابات المهبل للحامل بالبيت

إضافة إلى علاج التهابات المهبل للحامل بالأدوية يمكن لبعض العلاج المنزلية أن تساعد في التخفيف من شدة أعراض التهاب المهبل، فيما يلي بعض الطرق المستخدمة في علاج التهابات المهبل للحامل بالبيت.

علاج التهابات المهبل للحامل بالبروبيوتيك

كما هو معروف فإن استهلاك البروبيوتيك يساعد على مكافحة العدوى في الجسم، بإمكانك استهلاك البروبيوتيك إما عن طريق الحبوب التي تباع دون وصفة طبية في الصيدلية أو عن طريق تضمين العناصر الغذائية الغنية بالبروبيوتيك في النظام الغذائي، ومن الأمثلة عليها الزبادي اليوناني، واللبن الرائب. [3]

علاج التهابات المهبل للحامل بالثوم

يتميز الثوم بخصائصه الفريدة المضادة للميكروبات، يساعد استهلاك الثوم على علاج الالتهابات المهبلية المختلفة، يمكن استخدام الثوم للحامل عن طريق تناوله بشكل نيء أو إضافته إلى أطباق الطعام الخاصة بك. [3]

علاج التهابات المهبل للحامل بالخل التفاح

يتميز خل التفاح بخصائصه المضادة المطهرة، تم استخدام خل التفاح على نطاق واسع في علاج الالتهابات المهبل، لاستخدام خل التفاح في علاج التهابات المهبل قم بتضمينه في النظام الغذائي الخاص بك، أو عن طريق تحضير مشروب خل التفاح المخفف بالماء، يجدر التنويه إلى أهمية عدم استخدام خل التفاح كغسول مهبل، يمكن لذلك أن يسبب تهيجا في سطح الجلد. [3]

علاج التهابات المهبل للحامل بالملح

يعد غسول الملح والماء المهبلي واحد من الطرق الشائعة لعلاج التهابات المهبل في البيت، يتميز الملح بخصائصه الفريدة المضادة للبكتيريا والجراثيم، لاستخدام الملح في علاج التهابات المهبل للحامل قم باتباع الخطوات التالية: [3]

املىء البانيو بالماء الدافئ.

أضف 1-2 ملاعق صغيرة من الملح في الماء.

اغمس إصبعك للتأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا قبل الجلوس فيه.

اجلس في الحمام لمدة 10-15 دقيقة.

بمجرد الخروج من الحمام، دع منطقة المهبل تجف في الهواء أو عن طريق التربيت عليها برفق بمنشفة نظيفة للتخلص من أي رطوبة قبل ارتداء الملابس.

يجدر التنويه إلى أهمية عدم إضافة أي مواد كيميائية قاسية أو صابون أو زيوت إلى الغسول وذلك لتجنب تهيج بطانة المهبل.

علاج التهابات المهبل للحامل بالتوت البري

يتميز التوت البري بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة ومضادات الفطريات ومضادات البكتيريا، للاستفادة من خصائص التوت البري في علاج التهابات المهبل بإمكانك تضمينه في النظام الغذائي الخاص بك. [3]

علاج التهابات المهبل للحامل بزيت الزيتون

لا يوجد هناك دراسات كافية حول استخدام زيت الزيتون في علاج التهابات المهبل للحامل، يمكن لاستخدام زيت الزيتون على المهبل أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية، يعمل زيت الزيتون على احتباس البكتيريا في منطقة المهبل مما يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى، يجدر التنويه إلى أهمية عدم استخدام زيت الزيتون كغسول مهبلي خلال فترة الحمل دون استشارة الطبيب المختص. [4]

علاج التهابات المهبل للحامل بالأعشاب

يمكن لبعض العلاجات العشبية أن تساعد في علاج التهابات المهبل، يجدر التنويه إلى أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي من العلاجات التالية، [5]

إكليل الجبل، يتميز إكليل الجبل بخصائصه المضادة للفطريات، مما يجعله خيارا مناسبا في علاج الالتهابات خلال الحمل.

الكمون الأسود، يمكن للكمون الأسود أن يساعد في علاج التهابات المهبل الفطرية والتخفيف من شدة الأعراض المصاحبة لها.

الزعتر البري، يمكن للزعتر البري أن يستخدم في علاج فطريات المهبل، للاستفادة من خصائصه بإمكانك استنشاقه أو تخفيفه بزيت الزيتون وتناوله.

خلاصة الثوم، يتميز الثوم بخصائصه القوية المضادة للفطريات، بإمكانك الاستفادة من خصائص الثوم عن طريق تضمينه في النظام الغذائي الخاص بك.

زيت شجرة الشاي، أشارت بعض الدراسات إلى فعالية استخدام زيت شجرة الشاي في علاج الالتهابات المهبلية، بإمكانك استخدام زيت شجرة الشاي عن طريق وضع بضع قطرات منه في زيت الاستحمام.

زيت جوز الهند، يتميز زيت جوز الهند بكونه مضاد طبيعي للجراثيم، بإمكانك الاستفادة من خصائصه إما عن طريق إضافته إلى حوض الاستحمام أو عن طريق تطبيقه موضعيا على المهبل مرة واحدة يوميا ولمدة 5 أيام.

الوقاية من التهابات المهبل للحامل

للوقاية من الإصابة بالتهابات المهبل خلال فترة الحمل يمكن للنصائح التالية أن تساعدك: [6]

تجنب ارتداء الملابس الضيقة، حيث أن البيئة الرطبة والدافئة هي المفضلة لدى الفطريات.

تغيير الملابس المبللة سواء بالماء أو نتيجة التعرق في أسرع وقت ممكن.

الحرص على جفاف المنطقة التناسلية جيدا وبالأخص بعد الاستحمام.

تجنب استخدام الدش المهبلي.

الاستحمام جيدا بعد العلاقة الزوجية، واستخدام مزلق مائي عند الجماع.

تجنب البخاخات والعطور والمستحضرات المهبلية التي تسبب خلل في توازن البكتيريا والفطريات ويمكن أن تهيج المهبل.

الحرص على ارتداء ملابس داخلية قطنية.

التقليل من استهلاك السكريات، حيث أن فطريات الخميرة تتغذى على السكر.

تتعدد طرق علاج التهابات المهبل للحامل منها ما يتم باستخدام الأدوية ومنها ما يتم ببعض الطرق المنزلية، ولكن يبقى العلاج الدوائي هو الأكثر فعالية في علاج التهابات المهبل للحامل.

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