طريقة إعداد وتحضير بقلاوة يونانية

المقادير

- مقادير القطر :

سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

القرفة : رشّة

الماء : كوب وربع

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (مبشورة)

- عجينة البقلاوة : عبوة (جاهزة)

- لوز : كوب وربع (محمص ومفروم)

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- بقسماط : ربع كوب

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء، اطحني اللوز جيداً واخلطيه مع البقسماط.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والقرفة، ثم أضيفي خليط اللوز واخلطي جيداً.

قطعي رقائق البقلاوة إلى مربعات متوسطة الحجم ومتساوية.

ادهني مربعات البقلاوة بالزبدة، ثم ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الخليط على طرف كل مربع ولفيه على شكل رول وادهنيه بالزبدة.

حضري صينية فرن ورصّي أصابع البقلاوة في الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج.

لتحضير القطر: اغلي الماء في قدر على النار، وأضيفي إليه السكر، والقرفة، وعصير الليمون، وقشر الليمون، ولمدة 10 دقائق.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

اسكبي القطر الساخن على البقلاوة وزينيها بالفستق الحلبي وقدميها.

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