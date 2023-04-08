طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفستق الحلبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : كوب (مفروم ناعم)

طريقة التحضير سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر العادي، والسكر البودرة، واخفقي.

أضيفي البيض، والفانيلا، واخفقي مرة أخرى جيداً.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، وقومي بالخلط حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة متماسكة.

أضيفي الفستق الحلبي واخلطي مرة أخرى.

شكلي العجين لكرات متوسطة الحجم، واضغطي عليها بكف اليد وضعيها في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه. قد يهمك أيضا

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