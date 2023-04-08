طريقة إعداد وتحضير كفتة بالخضار وجبنة الحلوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم غنم : 500 غراماً (مفروم)

- البصل : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- الثوم : فصّان (ناعم)

- الفلفل الملوّن : ربع كوب

- جبنة الحلوم : ربع كوب (مقطعة مربعات)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير في وعاء الخلط، نقوم بخلط اللحم المفروم مع باقي المكونات جيداً.

نقوم بفرد اللحمة والخضار في صينية الخبز، وتُزين بالخضار وجبنة الحلوم المقطع على الوجه والفلفل الحار.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى الاستواء.

تقدم مع سلطة الخضار واللبن. قد يهمك أيضا

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