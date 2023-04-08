طريقة إعداد وتحضير سبرنج رول بالبطاطس

المقادير

- عجينة السبرينغ رول : عبوة

- البطاطس : 3 اكواب (مسلوقة ومهروسة)

- جبن الشيدر : كوب

- البصل : نصف حبة (مفروم ناعم)

- الخيار المخلل : حسب الرغبة (مفروم ناعم)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة (ممزوج بملعقة كبيرة ماء)

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي البطاطس المهروسة مع جبن الشيدر، والبصل المفروم، والبقدونس، والمخلل، والزبدة، والملح، والفلفل الأسود، حتى تتجانس المكونات.

افردي عجينة السبرينغ رول على سطح العمل، ثم ضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من حشوة البطاطس من طرف العجين ولفيها على شكل رول.

ادهني الطرف الآخر من العجينة بالقليل من الطحين والماء، وأغلقيها بإحكام، وكرري العملية حتى الإنتهاء من الكمية.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، واقلي رولات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفّيها من الزيت، وضعيها في طبق التقديم وقدميها.

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