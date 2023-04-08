طريقة إعداد وتحضير صينية الدجاج بالبطاطس والثوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 4 قطع)

- البطاطس : 1 كيلو (مقطعة دوائر)

- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح)

- الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مهروس)

- عصير الليمون : ربع كوب

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الماء : كوب

طريقة التحضير نظفي الدجاج جيداً وقطعيه، ثم تبلي بالملح، والكركم، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، والزعتر، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والثوم المهروس.

وزعي شرائح البطاطس والبصل والطماطم بقاع طبق الفرن، وأضيفي الثوم المهروس فوق الخضار مع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

أضيفي قطع الدجاج المتبلة فوق الخضار، وصبي كوب من الماء.

غطي الصينية بورق الأولمنيوم، وأدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180، مدة 60 دقيقة، ثم حمري الوجه. قد يهمك أيضا

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