شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين أن يصيبك بالإمساك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية للجسم، حيث يساعد في أداء وظيفته المناسبة ، وهو أمر ضروري لنمو العضلات وتطورها، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين وهو أمر مهم يجب تناوله بالجرعات الصحيحة ، وإلا فقد يتسبب في الكثير من الآثار الجانبية.

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " timesnownews"، عندما لا تسمح الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات بما يكفي من الألياف في الطعام اليومي الذي تتناوله، فقد يؤدي ذلك إلى إمساك.

لماذا البروتين الزائد يسبب الإمساك؟

عندما يملأ البروتين الجسم، فإنه يقيد دخول الكربوهيدرات التي توازن الشهية، وبما أنه بدون الكربوهيدرات، قد يفتقر الفرد إلى الألياف، فلن يتكتل البراز ويسبب الإمساك.

لذلك، يصبح الإمساك شكوى شائعة من الأشخاص الذين يختبرون أنظمة غذائية غنية بالبروتين.

وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن يكون موازنة البروتين أمرًا صعبًا أثناء محاولة الحفاظ على أهداف معينة لصحتك.

يقول الأطباء أيضًا إن نقص الألياف في النظام الغذائي اليومي يتسبب في بقاء فضلات الطعام في الأمعاء، مما يجعل البراز أصعب وصلبًا ويصعب طرده في نهاية المطاف.

تتسبب الأنظمة الغذائية التي تحتوي على البروتين أيضًا في زيادة خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية حيث يؤدي البروتين الزائد إلى تغيير تكوين ميكروبيوتا الأمعاء.

ما هي كمية البروتين التي يجب أن تستهلك؟

يقول الأطباء إن متطلبات البروتين اليومية لكل شخص تختلف وتعتمد إلى حد كبير على العمر والجنس والصحة ومقدار النشاط الذي يؤدونه.

للبالغين ، البدل الغذائي الموصى به من الولايات المتحدة (RDA) للبروتين هو 0.8 جم / كجم/

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ويمارسون تمارين رفع الأثقال يحتاجون إلى مزيد من البروتين - على الأقل 1.2 إلى 2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

مصادر جيدة للبروتين يجب أن تأكلها كل يوم

وفقها "رفارد هيلث" ، من المهم النظر في "حزمة" البروتين - الدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تأتي دائمًا مع البروتين. استهدف مصادر البروتين منخفضة الدهون المشبعة والكربوهيدرات المصنعة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية.

القاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية تقول المصادر اليومية للبروتين التي يجب عليك تناولها كل يوم (3 أونصات) هي:

زبادي يوناني 17 جم

تونة 19 جم

ديك رومى21 جرام

دجاج 19 جم

فاصوليا 14 جم

جبن 8 جم

حليب 8 جم

عجينة 8 جرام

مكسرات 7 جم

البيض 6 جم