شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة يمكن أن تساعدك على محاربة شراهتك للسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل كنت تشتهي السكر كثيرًا وتجد صعوبة في التحكم في جوعك؟ على الرغم من أن السكر يشبع براعم التذوق والروح ، إلا أن ارتفاع السكر في الدم المتكرر والانهيارات التي تحدث بعد النهم يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية السلبية ، مثل الإرهاق والتهيج والأفكار المقلقة.

ومع ذلك ، يمكنك أن تأخذ نفسًا عميقًا حيث قمنا بإدراج 8 أطعمة وبعض النصائح لقمع الرغبة الشديدة في تناول السكر وفقا لموقع OnlyMyHealth

الأطعمة التي يمكنك تناولها الفاكهة

جرب تبديل طعامك السكرية بالفواكه الحلوة بشكل طبيعي، يحتوي على الكثير من الألياف والمواد الكيميائية النباتية المغذية، لذلك قد ترضي أسنانك الحلوة دون التضحية بصحتك.

الشوكولاته الداكنة

إذا كنت ترغب في تناول الشوكولاتة، اختر الشوكولاتة الداكنة على الشوكولاتة العادية، يحتوي على نسبة أقل من السكر وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تؤدي إلى العديد من الفوائد مثل تعزيز صحة القلب.

الزبادي

إذا كنت تبحث عن خيارات صحية لإنهاء الرغبة الشديدة في تناول السكر، فاختر الزبادي، يساعد على تنظيم شهيتك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، يساعد الزبادي في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر لأنه وجد أن اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء يسبب المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

البلح

يمكنك حتى تناول التمر عند الرغبة الشديدة في تناول السكر، تساعد المستويات العالية من الألياف القابلة للذوبان في درء الرغبة الشديدة في تناول السكر وتشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، تحتوي التمر على قيم غذائية عالية وتحتوي على البوتاسيوم والحديد والنحاس والألياف وغيرها.

المكسرات

المكسرات صحية للغاية وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. تحتوي المكسرات على دهون صحية تطيل شعورك بالامتلاء، وتمنعك من الحاجة إلى زيادة الطاقة بين الوجبات، عندما تكون الرغبة الشديدة في تناول السكر في أسوأ حالاتها في كثير من الأحيان.

التوت

بعض الأشياء الصحية التي يجب تناولها عند الرغبة في تناول السكر تشمل التوت مثل العنب البري والفراولة والعليق والتوت، تقدم الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم الكثير من الحلاوة دون رفع مستويات السكر في الدم.

البطاطا الحلوة

يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة أيضًا في إنهاء الرغبة الشديدة في تناول السكر بسبب وجود حمض أميني يسمى L-tryptophan. يحتوي على سكريات طبيعية يتم توصيلها ببطء إلى مجرى الدم ، مما يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة صحية تحتوي على الألياف والدهون الصحية التي تساعد على محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم ومنع زيادة الأنسولين ، والتي يمكن أن تسبب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

طرق أخرى للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكرالمشى

جرب الذهاب في نزهة على الأقدام عندما يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول السكر. الإندورفين ، أو هرمونات "الشعور بالرضا" ، التي تفرزها التمارين الرياضية ، يمكن أن تساعدك على كبح شهيتك. سيساعدك هذا على تشتيت انتباهك ومنع تناول السعرات الحرارية.

خذ قيلولة

هل تعلم أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب أيضًا الرغبة الشديدة في تناول السكر؟ إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو سهرت لوقت متأخر ، فسوف تشتهي الكربوهيدرات والسكر. في بعض الأحيان ، قد تؤدي القيلولة السريعة إلى تحسين مزاجك ومستويات الطاقة لديك أكثر من أي علاج سكري.

اشرب كمية كافية من الماء

الجفاف هو سبب آخر لرغبتك في تناول شيء حلو. قد تشعر برغبة قوية في تناول أي شيء حلو عندما تكون مصابًا بالجفاف ، ولكن كل ما يحتاجه جسمك هو الماء، لذلك ، اشرب كمية كافية من الماء واستهلك مشروبات صحية للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.