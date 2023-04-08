شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظى على العناصر الغذائية .. اعرفى الطريقة الصحيحة لغلي الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحليب جزء إلزامي من النظام الغذائي للجميع، إنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، أكبر عدد من السكان يشربون الحليب المغلي، لكن لا يعرف الكثيرون الطريقة الصحيحة لغلي الحليب، يغير غلي أو تسخين الحليب تركيبته الغذائية لذلك من الضروري غلي الحليب بالطريقة الصحيحة للاحتفاظ بالعناصر الغذائية الموجودة فيه، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

كيف تغلي الحليب بشكل صحيح؟وقالت أخصائية التغذية Lovneet Batra، إن الطريقة الصحيحة لغلي الحليب بشكل منتظم، "لا تغلي الحليب بسرعة كبيرة"، تؤكد خبيرة التغذية الهندية، إن غالبًا ما تفقد صبرك وتغلي الحليب على نار عالي، وهذا ليس بالطريقة الصحيحة.

وأضافت خبيرة التغذية الهندية، أن غليها بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يحرق السكريات ويخثر بروتين مصل اللبن، وهذا يسبب الحرق في قاع المقلاة ويتكون الجلد فوقها.

وتابعت خبيرة التغذية قائلة: "يشكّل الحليب المغلي أيضًا رغوة في الأعلى يمكن أن تتسرب بسرعة وتسبب فوضى محترقة على موقد الطهى.

وأوضحت خبيرة التغذية الهندية أنه من الأفضل تسخين الحليب ببطء على نار خفيفة إلى متوسطة، أيضًا حركه حتى يغلي، مشيرة إلى أن التقليب والتسخين، برفق يساعدان على تماسك الماء والكربوهيدرات والدهون والبروتين في الحليب معًا.