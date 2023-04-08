إليك نصائح لتحضير وجبة سحور صحية

مع بداية شهر رمضان الكريم.. وتزداد التساؤلات حول أفضل الأطعمة الصحية لسحور وإفطار رمضان، ولكن تعَد وجبة السحور من الوجبات الأساسية، التي تساعد الصائمين على تحمُّل ساعات الصيام ومقاومة العطش، ويختلف تحضير وجبة السحور من بيت لآخر؛ وفقاً لاحتياجات كل فرد في الأسرة.

ولهذا، كشفت خبيرة التغذية العلاجية، د. ندى بهاء الدين، أن وجبة السحور لها ضوابط، من شأنها جعل الصيام أسهل، وأن هناك قائمة من المحذورات والمفضَّلات للسحور.

السحور المثالي

وأشارت "د. ندى" إلى وجود 5 ممنوعات في وجبة السحور، وهي تناول الوجبات المقلية كالبطاطس والصوص كثير الملح، والمخللات والموالح، والكافيين، والمشروبات السكرية، سواء الرمضانية أو الغازية.. وتابعت "خبيرة التغذية": إن المفضلات تكمن في تناول النشويات المعقدة كالشوفان والفول، بالإضافة للبروتين الخفيف كالزبادي مع الخضروات التي تحتوي على نِسب مياه مرتفعة، كالخس بجانب تناول المياه، وفي حال وجود أدوية فيتامينات؛ فيُنصح بتناولها عقب السحور.

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