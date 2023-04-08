القاهرة ـ سليم إمام
مع بداية شهر رمضان الكريم.. وتزداد التساؤلات حول أفضل الأطعمة الصحية لسحور وإفطار رمضان، ولكن تعَد وجبة السحور من الوجبات الأساسية، التي تساعد الصائمين على تحمُّل ساعات الصيام ومقاومة العطش، ويختلف تحضير وجبة السحور من بيت لآخر؛ وفقاً لاحتياجات كل فرد في الأسرة.
ولهذا، كشفت خبيرة التغذية العلاجية، د. ندى بهاء الدين، أن وجبة السحور لها ضوابط، من شأنها جعل الصيام أسهل، وأن هناك قائمة من المحذورات والمفضَّلات للسحور.
السحور المثالي
وأشارت "د. ندى" إلى وجود 5 ممنوعات في وجبة السحور، وهي تناول الوجبات المقلية كالبطاطس والصوص كثير الملح، والمخللات والموالح، والكافيين، والمشروبات السكرية، سواء الرمضانية أو الغازية.. وتابعت "خبيرة التغذية": إن المفضلات تكمن في تناول النشويات المعقدة كالشوفان والفول، بالإضافة للبروتين الخفيف كالزبادي مع الخضروات التي تحتوي على نِسب مياه مرتفعة، كالخس بجانب تناول المياه، وفي حال وجود أدوية فيتامينات؛ فيُنصح بتناولها عقب السحور.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تعرف لى أهم 7 أكلات يجب البعد عنها فى السحور
خبراء التغذية يكشفون فوائد "الفول" وسر تناوله في "السحور"
كانت هذه تفاصيل خبر إليك نصائح لتحضير وجبة سحور صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.