شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح صحية لتقليل الإصابة بالأمراض غير المعدية.. أبرزها التخلص من القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة أكثر من 60 مليون شخص في عام 2019 ، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، في الوقت الحاضر ، أكثر من 50٪ من الناس غير مدركين لحالة مرض السكري لديهم مما يؤدي إلى مضاعفات صحية وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وإليك طرق الوقاية من معظم الأمراض غير المعدية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

يعتبر مرض السكري قاتلًا صامتًا وسببًا جذريًا للعديد من المضاعفات الصحية الأخرى اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، حيث زاد تناول الأطعمة المصنعة ، أصبحت السلوكيات الخاملة مثل زيادة وقت الشاشة لساعات طويلة منتشرة ، نشهد توترًا وقلقًا مزمنين يزيدان من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى الضعف، يتضاعف خطر إصابة الرجال الذين يعانون من الإجهاد المزمن بمرض السكري مقارنة بالنساء، نحن نرى أيضًا أن مشاكل صحة العقل لها تأثير على الحالات المزمنة، مع زيادة كل وحدة في العمر ومؤشر كتلة الجسم ، يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب أيضًا.

غالبًا ما تؤدي اضطرابات النوم غير المكتشفة إلى حالات صحية مزمنة بسبب التشخيص المتأخر ، من المعروف أن توقف التنفس أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغالبًا ما يتم فحصه فقط في حالة السمنة، تشير دراسة أجريت على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 إلى أن خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم متوسط إلى مرتفع يحدث حتى في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

3 أشياء يمكننا القيام بها للحد من مخاطر الأمراض غير المعدية:

1. الفحوصات الصحية : تساعد برامج الصحة الوقائية الشخصية التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وقدرات التشخيص الفائقة الأفراد على البقاء في صدارة المخاطر الصحية المحتملة من الأمراض غير المعدية، يجب أن تكون الأولوية لإجراء الفحوصات الصحية الوقائية، اجعل هذا ممارسة سنوية، إذا كان لديك أفراد من العائلة يعانون من مرض السكري ، فامنح الأولوية للفحوصات المنتظمة أكثر.

2. وازن نظامك الغذائي: استهلك كل ما تريد باعتدال، تعد العادات الغذائية ونمط الحياة من الأمور الأساسية للوقاية من الأمراض غير المعدية ، وبالتالي من المهم ملاحظة القيمة الغذائية لما نتناوله، لا تسقط في أفخاخ البدع الغذائي.

3. إبعاد القلق: انخرط في نشاط بدني ، واختر طريقًا إلى العافية ، وقم بإدارة هذا التوتر وصحة العقل، استمع لجسمك، كن حذرا تجاه تنبيهات صحتك.