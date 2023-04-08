رجيم صحي في رمضان

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بيروت - نادين محمد - من منا لا يريد أن يحصل على جسم رشيق وصحي فالكثير من النساء والفتيات ترغبن في إتباع نظام غذائي صحي ومفيد وخاصة أثناء شهر رمضان الكريم ، لذلك يجب عليك سيدتى أن تغتنمى فرصة الصيام لإتباع نظام غذائي صحى ، لذلك سوف نقدم لك سيدتى هذا المقال حول أفضل رجيم صحي للحصول على جسم رشيق في رمضان .
أفضل رجيم صحي لرمضان :
الإفطار
• ٢سمكة مشوية + طبق سلطة خضراء .
• ٢شريحة من اللحم المسلوق أو المشوى + طبق سلطة خضراء كبير + ٥ملاعق من الباستا .
• ٣ملاعق من الأرز + شوربة خضار + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضراء .
• طبق سلطة خضراء + ربع دجاجة مشوية خالية من الدسم + قطعة صغيرة من الرقاق.
• ٢قطعة من الدجاج المشوي + شوربة خضار + ٢قطعة من القطايف الغير مقلية .
• ٣أصابع كفته مشوية + ٥ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء .
• شربة البروكلي + ٣قطع من السمبوسة + ٣شرائح من اللحم الأستيك المشوى .
السحور
• قطعه من الجبن + رغيف من الخبز الأسمر + طبق سلطة خضراء
• ٣ملاعق كبيرة من الفول + ربع رغيف خبز أسمر+٣ تمرات +كوب من العصير الطازج خالى من السكريات .
• قطعة جبن قريش + ربع رغيف أسمر
• بيضة مسلوقة+ ربع رغيف أسمر+ كوب زبادي .
• شريحه من التوست و٢ شريحه الرومى المدخن والقليل من المكسرات
• كوب من الحليب مضاف إليه ملعقه الشوفان + حبه برتقال
• بيضه مسلوقة + ربع رغيف أسمر + طبق سلطه خضراء
نصائح عند إتباع نظام غذائي صحي فى رمضان:
1. تناول الطعام ببطئ .
2. يفضل ممارسة التمارين الرياضية .
3. يفضل عند الإفطار تناول ٣حبات من التمر وكوب من الماء ثم تناول أى نوع من أنواع العصير ثم الطعام الصلب .
4. تجنب الأطعمة المقلية والإبتعاد عن الأطعمة ذات الملح العالى مثل المخللات .
5. يفضل تناول الشاي الأخضر ما بين الإفطار والسحور وذلك لقدرته على المساعدة فى عملية الهضم .
6. تناول الأوراق الخضراء وخاصة أثناء السحور لما لديها من قدرة على حرق السعرات الحرارية .
7. تجنب تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون .
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