شكرا لقرائتكم خبر عن ما تأكله يؤثر على مستويات الطاقة.. إليك 7 أطعمة تقلل الشعور بالتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطاقة عامل حاسم يحدد نوعية الحياة التي نعيشها ومستويات إنتاجيتنا ورفاهيتنا بشكل عام، كلنا نمر بأوقات نشعر فيها بالإحباط والتعب، يمكن أن يكون بسبب أسباب مختلفة مثل قلة النوم أو التوتر أو حالة طبية أساسية، ما نأكله له تأثير كبير على ما نشعر به طوال اليوم، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في زيادة مستويات الطاقة وتقليل التعب، إليك سبعة أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 أطعمة يمكن أن تساعد في محاربة التعب 1. الموزيعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات والألياف الغذائية والبوتاسيوم، أنها تحتوي على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي يمتصها الجسم بسرعة وتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز أيضًا على فيتامين ب 6، والذي يلعب دورًا حيويًا في تحويل الطعام إلى طاقة.

2. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية ، والتي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة، تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد وفيتامين E ، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية وتعزيز المناعة.

3. الخضراوات الورقيةتحتوي الخضراوات الورقية على الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للطاقة، يحتوي الخضر أيضًا على المغنيسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تحويل الطعام إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخضروات الورقية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الفيتامينات C و E ، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة الخلوية.

4. الأسماك الدهنيةتعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل الالتهابات، كما أنها تحتوي على فيتامين (د) الضروري لصحة العظام ووظائف المناعة، يمكن أن توفر نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية في الأسماك الدهنية طاقة مستدامة وتساعد في تقليل التعب طوال اليوم.

5. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان مصادر غنية بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب والحديد، أنها توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم، تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على مغذيات نباتية مثل قشور ، والتي من المعروف أنها تقلل الالتهاب وتعزز الصحة الخلوية.

6. التوتيعتبر التوت مثل العنب البري والتوت والفراولة مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، أنها تحتوي على السكريات الطبيعية والألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين سي ، والتي تساعد على تحسين المناعة وتعزيز الصحة الخلوية، يمكن أن يؤدي تناول التوت كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو إضافتها إلى وجبة الإفطار إلى زيادة الطاقة بسرعة وتقليل التعب.

7. شاي الأعشابشاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل وشاي البابونج هي مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، تحتوي على الكافيين والثيانين ، مما يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية واليقظة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي شاي الأعشاب أيضًا على خصائص تساعد على الاسترخاء ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل.