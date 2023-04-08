شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقف التنفس أثناء النوم؟.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انقطاع النفس النومي عندما تسترخي العضلات أثناء النوم ، مما يؤدي إلى انهيار الأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق وسد مجرى الهواء العلوي - أحيانًا لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

قد يكون الشخير الليلي هو انقطاع النفس الانسدادي النومي ، وهو اضطراب يتقطع فيه التنفس لفترة وجيزة ومتكررة أثناء النوم. والنتيجة هي انخفاض تدفق الهواء والأكسجين إلى الرئتين ، مما يتسبب في نوبات من اللهاث والتقيؤ والاختناق والسعال.

أحيانًا يستيقظ الأشخاص المصابون بانقطاع النفس النومي ولا يدركون أن هذه النوبات تحدث عدة مرات كل ليلة.

من يعاني من توقف التنفس أثناء النوم؟

أكثر من 18 مليون بالغ أمريكي يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية. يمكن أن تحدث عند الأطفال. الأمريكيون من أصل أفريقي ، والأسبان ، وسكان جزر المحيط الهادئ معرضون لخطر أكبر.

ويتعرض الأشخاص المصابون بالربو لخطر متزايد للإصابة بانقطاع النفس النومي. زيادة الوزن والتدخين وتعاطي الكحول هي أيضًا عوامل خطر. يميل انقطاع التنفس أثناء النوم أيضًا إلى الانتشار في العائلات. في بعض الحالات ، ينتج عن بنية الجسم - وجود مجرى هوائي علوي صغير ، على سبيل المثال ، أو ذقن مجوفة أو فك صغير أو حجم رقبة كبير.

ما هي أعراض توقف التنفس أثناء النوم؟

تشمل الأعراض:

الشخير المزمن والصاخب

توقف متقطع في التنفس أثناء النوم

الاستيقاظ المفاجئ مع اللهاث أو الاختناق

صداع وجفاف الفم أو التهاب الحلق في الصباح

نعاس مفرط أثناء النهار

صعوبة في التركيز أثناء النهار

ضغط دم مرتفع

تغيرات في المزاج ، بما في ذلك الاكتئاب أو التهيج

كيف يتم تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم؟

إذا كنت تشك في إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم ، فحدد موعدًا مع طبيبك. تتبع أنماط نومك في الليل ومستويات التعب أثناء النهار وأي أعراض أخرى. اطلب من شريكك في السرير تسجيل مستويات الشخير أو إذا بدا أن تنفسك يتوقف لأي فترة من الوقت ، قد ترغب في أن تطلب من طبيبك الإحالة إلى مركز النوم ، حيث يمكنك الحصول على تشخيص دقيق.

كيف يتم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم؟

قد يوصي الأطباء أولاً بتغييرات في نمط الحياة مثل تجنب الكحول و الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن. قد تحتاج إلى التوقف عن تناول أي أدوية تعمل على إرخاء الجهاز العصبي المركزي - مثل المهدئات أو مرخيات العضلات ، على سبيل المثال. قد يستفيد بعض المرضى من الوسائد الخاصة التي تساعدهم على النوم على جانبهم بدلاً من ظهورهم.

العلاج الأساسي لانقطاع النفس النومي هو ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر. يقوم المريض بإرفاق قناع وجه متصل بأنبوب وجهاز تنفسي ينفخ الهواء المضغوط في القناع ومن خلال الشعب الهوائية أثناء النوم. هذا يساعد على إبقاء الشعب الهوائية مفتوحة.

قد تشمل العلاجات الثانوية:

إجراء جراحي لتوسيع مجرى الهواء عن طريق إزالة الأنسجة

جهاز طب الأسنان لإعادة وضع الفك السفلي وزيادة تدفق الهواء

زرع في الجزء العلوي من الصدر لتنشيط العضلات واستعادة التنفس الطبيعي