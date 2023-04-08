شكرا لقرائتكم خبر عن ما تكترش في الكنافة والقطايف.. اعرف أضرار السكريات الزيادة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنافة وقطايف وبلح الشام، تعتبر الحلويات من الأساسيات في شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها ولكن الإفراط في تناول الحلويات قد يزيد من خطر اصابتك بالأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthmatters يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك السمنة والسكري وبعض أنواع السرطان وحتى أمراض القلب.

ويساهم السكر الزائد ، خاصة في شكل شراب الذرة عالي الفركتوز ، في تدهور الحالة الصحية لدى العديد من الأشخاص. يؤدي استهلاك السكر الزائد إلى حالة تسمى مقاومة الأنسولين ، وهي مقدمة لمرض السكري من النوع 2 والكبد الدهني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأنسولين مسؤول عن امتصاص الجسم للجلوكوز - أو السكر - للحصول على الطاقة. يعاني الأشخاص المصابون بمقاومة الأنسولين من تراكم الجلوكوز في الدم وسرعان ما لا يستجيب الجسم للأنسولين أيضًا ، ويظل مستوى السكر في الدم أعلى ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب وفقدان البصر وانسداد الأوردة والشرايين - مما قد يؤدي إلى بتر الأعضاء - والفشل الكلوي.

ارتبط استهلاك السكر الزائد بتليف الكبد والاعتلال العصبي وأمراض الكلى والالتهابات العامة والسرطان في الواقع هناك العديد من الروابط السرطانية ، مثل الثدي والقولون وبطانة الرحم ، والتي ترتبط بالسمنة ، والتي قد تتغذى بشكل غير مباشر على السكر في النظام الغذائي ؛ يمكن لبعض الخلايا السرطانية استخدام السكر والأنسولين كوقود للنمو.

ويؤدي تناول الكثير من السكر البسيط إلى حدوث صداع لدى بعض الأفراد بسبب سرعة امتصاص السكريات البسيطة أو المعالجة ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ثم انخفاض سريع هذا النمط غير المنتظم للسكر في الدم يمكن أن يسبب الصداع ، على عكس استهلاك السكر في الكربوهيدرات المعقدة ، والتي يتم امتصاصها ببطء.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الأنسولين والتغيرات في الهرمونات مثل هرمون التستوستيرون الناجم عن تناول الكثير من السكر إلى ظهور حب الشباب.

ما مقدار السكر المناسب للاستهلاك اليومي؟

توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة (25 جرامًا) من السكر المضاف يوميًا للنساء و 9 ملاعق صغيرة (38 جرامًا) للرجال. يجب أن يأكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا أقل من 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًا.