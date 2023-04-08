شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة مفيدة لمرضى السكر.. يجب تناولها باعتدال مع ضبط الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر أمرًا خطيرًا لمرضى السكر، ويمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الأعصاب والعينين، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقال الموقع، يستمتع الملايين من البريطانيين بتناول الشيكولاتة، ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة لبعض الأشخاص عندما يتعلق الأمر بتناول الكثير من الحلويات، حيث يُحذر مرضى السكري من تناول الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأضاف الموقع، إنه نظرًا لمحتوى السكر في الشوكولاتة، يمكن افتراض أنه يجب على مرضى السكر تجنبها، ومع ذلك، قال الخبراء إنه يمكن الاستمتاع بالمذاق الحلو طالما أنه معتدل.

أوضح جوران بتروفسكي، كبير الأطباء المعالجين "إنها خرافة أن على مرضى السكري تجنب تناول الشوكولاتة، لأنها حلوة ومليئة بالسكريات، موضحا، إنه يمكن تناولها بكميات صغيرة، وليس يوميا، كجزء من نظام غذائي ونمط حياة صحي."



سكر النوع الثانى

ما هي مخاطر تناول الشيكولاتة على مرضى السكر؟

قال، إن الشيكولاته غنية بالطاقة والسكر والدهون المشبعة التي تؤثر على مستويات الجلوكوز، و إذا تم تناولها بانتظام وبكميات كبيرة، فقد يؤدي أيضًا إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن، بالإضافة إلى مشاكل الأسنان ومضاعفات القلب على المدى الطويل.

عادةً ما يختار مرضى السكري" شوكولاتة لمرضى السكر، أو شيكولاتة خالية من السكر "كخيار" أكثر صحة "بالنسبة لهم، لذلك تذكر دائمًا التحقق من الملصق للتعرف على المحتوى، يمكن أن تكون هذه المنتجات أقل في السكريات، والتي يتم استبدالها بالدهون، وهي ليست جيدة، يمكن أيضًا إضافة المحليات البديلة مثل كحول السكر (مالتيتول وسوربيتول) ، والتي لها تأثير ملين، ستيفيا هو مُحلي طبيعي وخيار أفضل عند اختيار شوكولاتة "صحية".

ما هي كمية الشوكولاته التي يمكن أن يأكلها مريض السكر؟

قال بتروفسكي: "لا يزال بإمكان مرضى السكري الاستمتاع بالشوكولاتة ولكن باعتدال، مضيفا، ، إن الخيار الأفضل لمرضى السكري هو الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على حوالي 70% من الكاكاو، حيث أن محتوى السكريات والدهون غالبًا ما يكون أقل من الشوكولاتة البيضاء أو شوكولاتة الحليب، مضيفا، تحقق من الملصقات الخاصة بمحتويات الكربوهيدرات واضبط جرعة الأنسولين - ثم استمتع بتناول الحلوى.

وأشار، إلى أن مادة الفلافونويد الموجودة في الشيكولاتة الداكنة قد تقلل أيضًا من مقاومة الأنسولين وتحسن حساسية الأنسولين، هناك أدلة تشير إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل تخثر الدم وتقليل مشاكل القلب والأوعية الدموية في المستقبل أيضًا."

وأوضح، توفر الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة العديد من المواد الكيميائية النباتية القوية وبعض العناصر الغذائية الأساسية، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على مكافحة الالتهاب وحماية الأوعية الدموية والحمض النووي من التلف وتساعد جهاز المناعة لدينا.

تشير إحدى الدراسات، إلى أن النشاط المضاد للأكسدة في الكاكاو قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري - لكنهم يؤكدون أنه يجب تناول الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة بكميات معتدلة فقط، لتحقيق أقصى استفادة من الشوكولاتة، اختار الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو - بين 60 و 99 % من ناحية أخرى، شوكولاتة الحليب مصنوعة من حليب الألبان، وتحتوي على كمية أقل من الكاكاو وتقل فوائدها ".