شكرا لقرائتكم خبر عن ما الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم؟.. أبرز أشياء تؤثر على نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يخطأ الكثيرون في قياس ضغط الدم وقد يختلف القياس حسب نوعية الجهاز او الطريقة التي يتم القياس بها، وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الامراض يتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين. كلما زاد ضخ قلبك من الدم وتضيق الشرايين ، ارتفع ضغط الدم ، ويتم تحديد إجمالي قراءة ضغط الدم عن طريق قياس ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأول أو العلوي يقيس الضغط في شرايينك عندما يدق قلبك) وضغط الدم الانبساطي (الرقم الثاني أو الأدنى يقيس الضغط في الشرايين بين الضربات)، و يقاس ضغط الدم بوحدات ملليمترات من الزئبق .

ما هي الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم؟

عند قياس ضغط الدم أو فحصه بنفسك في المنزل ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بما يلي:

-لا تأكل أو تشرب أي شيء قبل 30 دقيقة من قياس ضغط الدم.

-إفراغ المثانة قبل القراءة.

-اجلس على كرسي مريح مع دعم ظهرك لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القراءة.

-ضع كلتا قدميك مفرودتين على الأرض وحافظ على ساقيك غير متقاطعتين.

-ضع الكفة على منضدة على ارتفاع الصدر.

-تأكد من إحكام صفد ضغط الدم ولكن ليس ضيقًا جدًا يجب أن تكون المطوق على جلدك العاري ، وليس فوق الملابس.

-لا تتحدث أثناء قياس ضغط الدم.

ما الذي يؤثر على قراءة ضغط الدم؟

يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على قراءة ضغط الدم ، بما في ذلك:

القلق من قياس ضغط الدم وهذا ما يسمى "متلازمة المعطف الأبيض" ما يصل إلى 1 من كل 3 أشخاص لديهم قراءة ضغط دم مرتفعة في عيادة الطبيب قد يكون لديهم قراءات ضغط دم منتظمة خارجها.

-إذا كنت تدخن أو تشرب الكحول أو الكافيين أو تمارس الرياضة في غضون 30 دقيقة من قياس ضغط الدم ، فقد تكون قراءتك أعلى.

كيف تجلس يمكن أن يؤدي وضع ساقيك على قدميك وترك ذراعك يتدلى على جانبك بدلاً من الراحة على طاولة على ارتفاع الصدر إلى ارتفاع ضغط الدم.

من المهم الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم حتى يكون لديك صورة أوضح لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قد تمنحك القراءة التي تقول أن ضغط دمك أقل مما هو عليه في الواقع شعورًا زائفًا بالأمان بشأن صحتك قد تؤدي القراءة التي تقول إن ضغط الدم لديك أعلى مما هو عليه بالفعل إلى علاج لا تحتاج إليه.

ما الذي يعتبر ضغط دم غير صحي او غير صحي؟

تعتبر أرقام ضغط الدم التي تقل عن 120/80 ملم زئبق ضمن المعدل الطبيعي. إذا كان ضغطك يقع ضمن هذه الفئة ، التزم بالعادات الصحية للقلب مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .