بيروت - نادين محمد - تعد الكوليرا هي عدوى بكتيرية معوية تنتشر من خلال المياه الملوثة، ويمكن أن تسبب الإسهال الشديد والجفاف.

على الرغم من أن معظم حالات الكوليرا خفيفة خاصة إذا تم علاجها، يمكن أن تكون العدوى قاتلة، وقد يفقد الذين يصابون بالكوليرا كميات كبيرة من السوائل والشوارد بسرعة، مما يتسبب في الوفاة في غضون ساعات.

علامات وأعراض الكوليرا

يعد السبب الرئيسي لظهور الكوليرا تواجد بكتيريا الكوليرا، فمعظم المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض لأنها تكون من خفيفة إلى معتدلة، وتستغرق بكتيريا الكوليرا ما بين 12 ساعة وخمسة أيام لتُحضن في الجسم قبل ظهور الأعراض.

ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص مصابين بالكوليرا سوف تظهر عليهم أعراض حادة، ويمكن أن تحدث الوفاة في غضون ساعات قليلة إذا لم يتلقوا العلاج الفعال.

تشمل أعراض مرض الكوليرا ما يلي:

1. الإسهال

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عادة ما يبدأ الإسهال الناجم عن الكوليرا فجأة، ويمكن أن يتسبب في ظهور الجفاف لدى المصابين. قد يكون من الصعب التفريق بين الإسهال المرتبط بالكوليرا والإسهال الناجم عن أمراض أخرى، ولكن في حالة الكوليرا، قد يكون للإسهال مظهر حليبي شاحب.

2. الغثيان والقيء

يعد الغثيان والقيء من علامات وأعراض الكوليرا، وهما عرضان شائعان في المراحل المبكرة من الكوليرا، ويمكن أن يستمرا لساعات ويمكن أن يؤدي الإسهال الشديد والقيء الناجم عن الكوليرا إلى الجفاف، عادة في غضون ساعات من ظهور الأعراض لأول مرة.

3. الجفاف

يعد الجفاف في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الجفاف الناتج عن الكوليرا إلى فقدان وزن الجسم بنسبة 10 في المائة أو أكثر.

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يعاني الأشخاص الذين يعانون من جفاف الكوليرا عادةً من أعراض مثل التهيج، والتعب، وعيون دامعة، وجفاف الفم، والعطش الشديد، وجفاف الجلد وتقلصه، فضلاً عن قلة التبول، وانخفاض ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الجفاف المرتبط بالكوليرا في حدوث خلل في الإلكتروليت، أو فقدان سريع للمعادن الحيوية في الدم.

قد يعاني الأشخاص المصابون بخلل في توازن الكهارل من عدم انتظام ضربات القلب أو تقلصات عضلية بسبب انخفاض مستويات الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم في الدم، إلى جانب صدمة نقص حجم الدم الناتجة عن الانخفاضات الخطيرة في ضغط الدم، وتدفق الأكسجين وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تؤدي الصدمة المصحوبة بخلل في الإلكتروليت إلى الموت.

4. انخفاض نسبة السكر في الدم

إذا كانت الكوليرا تجعلك مريضًا جدًا بحيث لا يمكنك تناول الطعام، فيمكن أن تحدث مستويات منخفضة بشكل خطير من السكر في الدم، مما يتسبب في حدوث نوبات وفقدان للوعي وموت؛ حيث يتعرض الأطفال لخطر متزايد من هذه المضاعفات.

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5. انخفاض مستويات البوتاسيوم

يؤدي الإسهال الحاد إلى فقدان الأشخاص المصابين بالكوليرا كميات كبيرة من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك البوتاسيوم.

يمكن أن يتداخل انخفاض مستويات البوتاسيوم مع وظائف القلب والأعصاب، كما يمكن أن يهدد الحياة.

6. الفشل الكلوي

يمكن أن تؤدي الكوليرا إلى الفشل الكلوي، حيث تفقد الكلى قدرتها على تنقية الجسم من السوائل، والفضلات التي تتراكم في الجسم.

7. أعراض أخرى

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى انخفاض نسبة السكر في الدم والفشل الكلوي.

8. النعاس أو الخمول

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9.تشنجات العضلات

جفاف الجلد، جفاف الأغشية المخاطية داخل الأنف أو الجفون، وجفاف الفم.

الوقاية من أعراض مرض الكوليرا

يصاب أغلبية المرضى بالكوليرا عند السفر إلى الخارج أو زيارة الأماكن النائية؛ لذلك اتخذ الإجراءات التالية عند السفر للخارج:

-تناول المشروبات المعبأة أو المعلبة أو المغلية أو المعالجة كيميائياً، وتجنب مياه الصنبور ومشروبات النافورة ومكعبات الثلج.

-اغسلي يديك كثيرًا بالصابون والماء (النظيف)، أو استخدمي منظفًا لليدين يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول خاصة قبل تناول الطعام أو تحضيره وبعد استخدام الحمام.

-تناول الأطعمة المعبأة أو الأطعمة المطبوخة حديثًا والمقدمة ساخنة.

-التوقف عن تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ، بما في ذلك السوشي.

-تجنب منتجات الألبان.

-استخدم المياه المعبأة أو المغلية أو المعالجة كيميائياً لتنظيف أسنانك، وإعداد الطعام، وغسل الأطباق.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا يوجد لقاح وقائي ضد الكوليرا بنسبة 100 في المائة .

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي