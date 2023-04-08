شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البرجر والمعجنات الملفوفة في أكياس ورقية مليئة بالمواد الكيميائية السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة قادها فريق دولي من الباحثين من أن الأكياس الورقية والأوعية الورقية والتي تحتوي على أطعمة شهية يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية عالية إلى الأبد - ضارة بصحة الإنسان وكذلك البيئة.

وفقا لموقع" timesnownews " تستخدم PFAS بشكل شائع لجعل الورق مقاومًا للشحوم ، لذلك يتم استخدامها في العديد من حاويات وأغلفة الوجبات السريعة.

في خضم الحظر المفروض على البلاستيك والأكياس الورقية وحاويات الطعام القابلة للتسميد ، وجد العديد من المتلقين. أثناء تسويقها على أنها بدائل acegreen للبلاستيك ، فإنها تحتوي على مادة كيميائية تسمى الكبريتات المشبعة بالفلور أوكتانويك أوسلفونات الأوكتين المشبعة بالفلور، وهي واحدة من فئة من المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان تسمى مواد per- و polyfluoroalkyl ، أوPFAS.

تستخدم PFAS بشكل شائع لجعل الورق مقاومًا للشحوم ، لذلك يتم استخدامها في العديد من حاويات وأغلفة الوجبات السريعة، تسمى هذه المواد الكيميائية أيضًا بمواد كيميائية إلى الأبد لأنها تتحلل ببطء شديد وتتراكم في البيئة والأنسجة البشرية ، بما في ذلك الكبدي.

اختبر الباحثون من كندا والولايات المتحدة وسويسرا 42 نوعًا من عبوات المواد الغذائية الورقية التي تم جمعها في تورنتو بين فبراير ومارس 2020 ، بما في ذلك الأوعية الورقية القابلة للتسميد وأغلفة الساندويتش والبرغر وأكياس تقديم الفشار وأكياس الحلويات مثل الكعك.

اختبر الفريق ورق تغليف المواد الغذائية للفلور - وهو عنصر أساسي في PFAS - ووجد أن 45 ٪ من العينات تحتوي على الفلور ، مما يشير إلى أنها تحتوي على PFAS.

النتائج المنشورة في مجلة رسائل علوم وتكنولوجيا البيئة، أظهرت أن أعلى مستويات الفلور و PFAS وجدت في الأكياس الورقية المستخدمة في المواد الدهنية مثل البرغر والمعجنات والدونات ، وكذلك في الأوعية الورقية القابلة للتسميد.

يرجع ذلك إلى أن اللب الخام يحتاج إلى الخلط مع الكثير من PFAS لجعله قويًا بدرجة كافية ويمنع التفكك عندما يتلامس مع السوائل.

وأظهرت الدراسة أن "استخدام PFAS في تغليف المواد الغذائية مثل الأوعية" القابلة للتسميد "يمثل بديلاً مؤسفًا لتعبئة المواد الغذائية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".

قال الباحثون إن PFAS معروف أنها تحصل على الطعام من العبوة التي تحتوي على الطعام، ويمكن ان تدخل إليك لأن PFAS ستنتقل من العبوة ، من الوعاء ، من الكيس إلى الطعام ،" وأضافت أن الدراسات السابقة أظهرت أن ذلك يحدث بسرعة أكبر عندما يكون الطعام ساخنًا ودهنيًا.

كما أظهرت عينات الأكياس الورقية والأوعية القابلة للتسميد وجود مادة PFAS أخرى معروفة بأنها سامة للقوارض.

ربطت الدراسات السابقة PFAS بمجموعة متنوعة من الآثار الصحية على البشر والحيوانات ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان ، وانخفاض الاستجابة المناعية والخصوبة ، وتغيير التمثيل الغذائي ، وزيادة مخاطر السمنة