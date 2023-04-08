شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الهواتف المحمولة قبل النوم تقلل من الإصابة بخطر سكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت احدي الدراسات الحديثة ان اغلاق الهواتف المحمولة واطفاء الإضاءة قبل موعد النوم يمكن ان يقلل من خطر إصابة السيدات الحوامل بسكر الحمل . وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

أوضح فريق من الباحثون الاميريكيون ان تعميم الأضواء والابتعاد عن الهواتف الذكية قبل النوم ، يساهم في الحد من خطر الإصابة بمرض سكر الحمل للسيدات ، حيث يعرف سكري الحمل بأنه شكل من أشكال مرض السكري الذي يتطور أثناء الحمل، ويصيب نحو 5% من النساء الحوامل.

ومن جانبها قالت الدكتورة مينجي كيم، طبيبة الأعصاب التي قادت الدراسة من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة، نحن لا نفكر في الضرر المحتمل لإبقاء البيئة المحيطة مضيئة من لحظة استيقاظنا حتى الذهاب إلى الفراش. لكن يجب أن يكون الجو خافتا إلى حد ما لعدة ساعات قبل النوم.

وكشفت نتائج الدراسة ان معظم النساء الذين تعرضوا لخطر الإصابة بسكر الحمل يتمتعون بحمل طبيعي وينتظم مستويات السكر لديهن عقب الولادة ، ولكن في حالة لعدم السيطرة علي معدلات السكر اثناء الحمل يعرضهن ذلك الي مشاكل صحية ومضاغفات بالغة تتمثل في زيادة حجم المولود ، بالإضافة الي الولادة المبكرة .

اكدت نتائج الأبحاث ان السيدات الذين تعرضوا للضوء قبل 3 ساعات من النوم هم اكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض سكر الحمل .واوصي الباحثين الأشخاص خاصة النساء الحوامل من الحد من الضوء الذي يتعرضون له قبل النوم، بما في ذلك من الأجهزة الإلكترونية.